بقرار الحقيل .. "المحيميد" رئيساً للجنة البيع على الخارطة

يحمل ماجستير إدارة الأعمال من جامعة برمنجهام

أصدر وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل قراراً بتعيين نائب محافظ الهيئة العامة للعقار المهندس عبدالعزيز بن محمد المحيميد رئيساً للجنة البيع والتأجير على الخارطة استناداً لقرار مجلس الوزراء القاضي بتشكيل لجنة في وزارة الإسكان والإشراف على أنشطة التطوير العقاري بنظام البيع على الخارطة.

وأعرب "المحيميد" عن شكره وتقديره لوزير الإسكان لاهتمامه ودعمه لقطاع التطوير العقاري بشكل عام ومشاريع البيع على الخارطة بشكل خاص، لزيادة جاذبية وحيوية القطاع العقاري ودعم مشاريع الإسكان والمشاريع التجارية والصناعية والمشاريع متعددة الاستخدامات ورفع نسب الإنجاز والجودة في تلك المشاريع التي يتم تطويرها بنظام البيع أو التأجير على الخارطة من خلال حفظ حقوق أطراف التعاقد في هذه المشاريع سواء مشترين ومطورين وجهات تمويل على حدٍ سواء، وتنفيذ الالتزامات والواجبات التي تنص عليها العقود المعتمدة من برنامج البيع أو التأجير على الخارطة "وافي" لكل مشروع.

ويعدّ "المحيميد" أحد الكفاءات الوطنية ذات الخبرات المتعددة، إذ يشغل حالياً منصب نائب المحافظ للتخطيط الاستراتيجي ومكتب إدارة المشاريع في الهيئة العامة للعقار، كما تولى الإشراف على وكالة العقارات والبلديات والتخطيط العمراني في هيئة المدن الاقتصادية إضافة لمهام إشرافية أخرى في قطاع الإنشاء والتعمير.

ويحمل "المحيميد" شهادة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة برمنجهام في المملكة المتحدة، وبكالوريوس العمارة من جامعة الملك سعود وشهادات من برامج القيادة والإدارة من جامعة هارفارد وكلية لندن للأعمال، ويحمل عضوية عدد من الهيئات واللجان.