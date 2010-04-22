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شركة مصرية تتعاقد مع روسيا على إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في"

يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي يسوق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالخارج، اليوم (الخميس)، أن شركة "مينا فارم" المصرية لصناعة الأدوية اتفقت على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنوياً من لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

وبين الصندوق في بيان مشترك أوردته "رويترز"، أن الطرفين اتفقا على البدء فوراً في نقل التكنولوجيا، ومن المتوقع بدء الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي و"مينا فارم" اتفقا في بادئ الأمر على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنوياً.

وأشار الصندوق إلى أن الإنتاج سيتم في مصنع مينا فارم للتكنولوجيا الحيوية بالقاهرة، للتوزيع على مستوى العالم.

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شركة مصرية تتعاقد مع روسيا على إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في"
سبق

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي يسوق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالخارج، اليوم (الخميس)، أن شركة "مينا فارم" المصرية لصناعة الأدوية اتفقت على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنوياً من لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

وبين الصندوق في بيان مشترك أوردته "رويترز"، أن الطرفين اتفقا على البدء فوراً في نقل التكنولوجيا، ومن المتوقع بدء الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي و"مينا فارم" اتفقا في بادئ الأمر على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنوياً.

وأشار الصندوق إلى أن الإنتاج سيتم في مصنع مينا فارم للتكنولوجيا الحيوية بالقاهرة، للتوزيع على مستوى العالم.

22 إبريل 2021 - 10 رمضان 1442
03:54 PM

شركة مصرية تتعاقد مع روسيا على إنتاج 40 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك في"

يبدأ الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي الذي يسوق اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالخارج، اليوم (الخميس)، أن شركة "مينا فارم" المصرية لصناعة الأدوية اتفقت على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنوياً من لقاح "سبوتنيك في" الروسي.

وبين الصندوق في بيان مشترك أوردته "رويترز"، أن الطرفين اتفقا على البدء فوراً في نقل التكنولوجيا، ومن المتوقع بدء الإنتاج في الربع الثالث من العام الجاري.

وأضاف أن صندوق الاستثمار المباشر الروسي و"مينا فارم" اتفقا في بادئ الأمر على إنتاج أكثر من 40 مليون جرعة سنوياً.

وأشار الصندوق إلى أن الإنتاج سيتم في مصنع مينا فارم للتكنولوجيا الحيوية بالقاهرة، للتوزيع على مستوى العالم.

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