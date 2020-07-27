وقال رئيس الهيئة عواد بن صالح العواد: تعد جريمة الاتجار بالأشخاص من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم اليوم، نحن بحاجة إلى التعاون من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تشكل إساءة لحقوق الإنسان ويسعدني أن أعلن إطلاق حملة #معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة.

أعلنت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، إطلاق حملة #معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة.

"العواد" يعلن إطلاق حملة #معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-07-27 أعلنت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، إطلاق حملة #معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة. وقال رئيس الهيئة عواد بن صالح العواد: تعد جريمة الاتجار بالأشخاص من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم اليوم، نحن بحاجة إلى التعاون من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تشكل إساءة لحقوق الإنسان ويسعدني أن أعلن إطلاق حملة #معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة. واضاف: الاتجار بالأشخاص جريمة، مكافحتها واجبنا جميعاً!

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441 01:19 PM

"العواد" يعلن إطلاق حملة #معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة قال: من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم اليوم.. إساءة حقوق الإنسان





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أعلنت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، إطلاق حملة #معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة.

وقال رئيس الهيئة عواد بن صالح العواد: تعد جريمة الاتجار بالأشخاص من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم اليوم، نحن بحاجة إلى التعاون من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تشكل إساءة لحقوق الإنسان ويسعدني أن أعلن إطلاق حملة #معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة.

واضاف: الاتجار بالأشخاص جريمة، مكافحتها واجبنا جميعاً!