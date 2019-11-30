"المقبل": حكمة وحنكة الملك سلمان رسمت نهجًا واضحًا لمستقبل المملكة

قال: شهدت السنوات الخمس الماضية بناء دولة سعودية عصرية وحديثة ومتطورة

رفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للطرق المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله–ولسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وللأسرة المالكة الشعب السعودي النبيل، بمناسبة مرور خمس سنوات على تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة.

وقال المهندس عبدالله المقبل: "لقد شهدت السنوات الخمس الماضية بناء دولة سعودية عصرية وحديثة ومتطورة اكتسبت مقوماتها ومحاورها من البناء الراسخ للمملكة خلال العقود الماضية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز –طيب الله ثراه- ليأتي عهد سلمان الحزم سلمان البناء والنماء في بناء دولة أصبحت في مصاف الدول ذات القرار السياسي والاقتصادي على المستوى العالمي".

وأضاف المهندس المقبل قائلاَ: "رسمت حكمة وحنكة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز نهجاً واضحاً لمستقبل المملكة من خلال العديد من الأنظمة والسياسيات الداخلية التي تهدف إلى تعزيز الدور السعودي وطناً ومواطناً في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة".

وأردف يقول: "إنّ رؤية المملكة 2030 تمثل أحد أهم مراحل البناء المستقبلية للدولة السعودية العصرية، تلك الرؤية التي يقودها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد – حفظه الله- بطموح لا حدود له، وبدأت نتاجها تظهر على أرض الواقع، إضافة إلى الدور المحوري للمملكة في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية على المستوى الدولي والإقليمي".

وواصل: "في الشأن الداخلي تأتي العديد من القرارات الحكيمة التي تدعم مسيرة المواطن السعودي على مستوى الجنسين في مجالات عدة، في مقدمتها قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة وإنشاء العديد من الهيئات للقيام بأدوار رئيسية في تنمية الوطن والمواطن وشكلت محاور أساسية في ثقافة المجتمع السعودي الداخلي".



واختتم المهندس المقبل تصريحه سائلاً الله العلي القدير أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز –حفظهما الله-.