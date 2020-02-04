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165 مستفيداً من المعرض التوعوي الأول لأضرار التدخين بسجن بريمان جدة

يصاحبه إقامة عدد من المحاضرات عن مخاطر التبغ وآثار النيكوتين

نظمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة سجن بريمان بمحافظة جدة، معرضاً توعوياً عن أضرار التدخين للمستفيدين من مركز ثقة وإشراقة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، حيث يستمر المعرض لخمسة أيام، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 165 نزيلاً.

ويصاحب المعرض إقامة عدد من المحاضرات التوعوية عن مخاطر التبغ وآثار النيكوتين، بالإضافة لعيادة طبية تبدأ من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة مساءً.

ويأتي إقامة هذا المعرض ضمن الشراكات التي وقعتها مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة مع عدد من الجهات للمساهمة في خلق بيئة إصلاحية تأهيلية للنزيل أثناء قضاء فترة محكوميته.

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165 مستفيداً من المعرض التوعوي الأول لأضرار التدخين بسجن بريمان جدة
سبق

نظمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة سجن بريمان بمحافظة جدة، معرضاً توعوياً عن أضرار التدخين للمستفيدين من مركز ثقة وإشراقة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، حيث يستمر المعرض لخمسة أيام، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 165 نزيلاً.

ويصاحب المعرض إقامة عدد من المحاضرات التوعوية عن مخاطر التبغ وآثار النيكوتين، بالإضافة لعيادة طبية تبدأ من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة مساءً.

ويأتي إقامة هذا المعرض ضمن الشراكات التي وقعتها مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة مع عدد من الجهات للمساهمة في خلق بيئة إصلاحية تأهيلية للنزيل أثناء قضاء فترة محكوميته.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
12:13 AM

165 مستفيداً من المعرض التوعوي الأول لأضرار التدخين بسجن بريمان جدة

يصاحبه إقامة عدد من المحاضرات عن مخاطر التبغ وآثار النيكوتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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نظمت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة ممثلةً بإدارة سجن بريمان بمحافظة جدة، معرضاً توعوياً عن أضرار التدخين للمستفيدين من مركز ثقة وإشراقة، وذلك بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية، حيث يستمر المعرض لخمسة أيام، ومن المتوقع أن يستفيد منه نحو 165 نزيلاً.

ويصاحب المعرض إقامة عدد من المحاضرات التوعوية عن مخاطر التبغ وآثار النيكوتين، بالإضافة لعيادة طبية تبدأ من الساعة الرابعة وحتى الساعة التاسعة مساءً.

ويأتي إقامة هذا المعرض ضمن الشراكات التي وقعتها مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة مع عدد من الجهات للمساهمة في خلق بيئة إصلاحية تأهيلية للنزيل أثناء قضاء فترة محكوميته.

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