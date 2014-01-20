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القاهرة.. حمى كأس أفريقيا تصل أطباق الكشري

أصبح فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد سحبها من الكاميرون مؤخرًا، ملهمًا للعديد من أصحاب المحلات والمطاعم، وذلك في ظل انتظار لرواج سياحى كبير أثناء تنظيم البطولة التي تقام خلال شهر يونيو المقبل، على حساب جنوب أفريقيا التي نافست مصر على التنظيم عقب استبعاد الكاميرون لعدم الجاهزية.

ووفق اليوم السابع القاهرية فقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أفكار متعددة للترويج للبطولة، جاء أبرزها صورة القارة السمراء على طبق كشري احتفالاً بإقامتها فى مصر.

وسبق لمصر تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 4 مرات في 1959 و1974 و1986 و2006 وتوجت باللقب في ثلاث مناسبات وخسرت اللقب في 1974 فقط.

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القاهرة.. حمى كأس أفريقيا تصل أطباق الكشري
سبق

أصبح فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد سحبها من الكاميرون مؤخرًا، ملهمًا للعديد من أصحاب المحلات والمطاعم، وذلك في ظل انتظار لرواج سياحى كبير أثناء تنظيم البطولة التي تقام خلال شهر يونيو المقبل، على حساب جنوب أفريقيا التي نافست مصر على التنظيم عقب استبعاد الكاميرون لعدم الجاهزية.

ووفق اليوم السابع القاهرية فقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أفكار متعددة للترويج للبطولة، جاء أبرزها صورة القارة السمراء على طبق كشري احتفالاً بإقامتها فى مصر.

وسبق لمصر تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 4 مرات في 1959 و1974 و1986 و2006 وتوجت باللقب في ثلاث مناسبات وخسرت اللقب في 1974 فقط.

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
02:27 PM

القاهرة.. حمى كأس أفريقيا تصل أطباق الكشري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصبح فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بعد سحبها من الكاميرون مؤخرًا، ملهمًا للعديد من أصحاب المحلات والمطاعم، وذلك في ظل انتظار لرواج سياحى كبير أثناء تنظيم البطولة التي تقام خلال شهر يونيو المقبل، على حساب جنوب أفريقيا التي نافست مصر على التنظيم عقب استبعاد الكاميرون لعدم الجاهزية.

ووفق اليوم السابع القاهرية فقد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي أفكار متعددة للترويج للبطولة، جاء أبرزها صورة القارة السمراء على طبق كشري احتفالاً بإقامتها فى مصر.

وسبق لمصر تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية 4 مرات في 1959 و1974 و1986 و2006 وتوجت باللقب في ثلاث مناسبات وخسرت اللقب في 1974 فقط.

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