مالي: اكتشاف 50 إصابة جديدة بكورونا ليصل عدد الحالات إلى 1265

كشفت وزارة الصحة المالية في حصيلتها اليومية أنها سجلت 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 1265 حالة.
وأضاف بيان الوزارة أنه سجلت 28 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 716 حالة، مقابل 77 حالة وفاة.
كشفت وزارة الصحة المالية في حصيلتها اليومية أنها سجلت 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 1265 حالة.
وأضاف بيان الوزارة أنه سجلت 28 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 716 حالة، مقابل 77 حالة وفاة.فيروس كورونا الجديد
كشفت وزارة الصحة المالية في حصيلتها اليومية أنها سجلت 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 1265 حالة.
وأضاف بيان الوزارة أنه سجلت 28 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 716 حالة، مقابل 77 حالة وفاة.
كشفت وزارة الصحة المالية في حصيلتها اليومية أنها سجلت 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 1265 حالة.
وأضاف بيان الوزارة أنه سجلت 28 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 716 حالة، مقابل 77 حالة وفاة.