وأضاف بيان الوزارة أنه سجلت 28 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 716 حالة، مقابل 77 حالة وفاة.

كشفت وزارة الصحة المالية في حصيلتها اليومية أنها سجلت 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 1265 حالة.

مالي: اكتشاف 50 إصابة جديدة بكورونا ليصل عدد الحالات إلى 1265 وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-06-02 كشفت وزارة الصحة المالية في حصيلتها اليومية أنها سجلت 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 1265 حالة. وأضاف بيان الوزارة أنه سجلت 28 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 716 حالة، مقابل 77 حالة وفاة.

02 يونيو 2020 - 10 شوّال 1441 08:23 AM

مالي: اكتشاف 50 إصابة جديدة بكورونا ليصل عدد الحالات إلى 1265 إجمالي التعافي 716 مقابل 77 وفاة





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كشفت وزارة الصحة المالية في حصيلتها اليومية أنها سجلت 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليصل عدد الحالات المسجلة إلى 1265 حالة.

وأضاف بيان الوزارة أنه سجلت 28 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد حالات الشفاء إلى 716 حالة، مقابل 77 حالة وفاة.