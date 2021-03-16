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9  مناطق بمرمى التنبيهات: عوالق ترابية ورياح وضباب وتدنٍّ بمدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وجازان والباحة وحائل ونجران وعسير.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الباحة تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة حائل أيضًا ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق. وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبهت الأرصاد منطقة نجران بعوالق ترابية ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وشرورة ونجران وثار وحبونا وخباش ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.

وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة جازان عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر الدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.

وتشهد منطقة المدينة المنورة عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعيص والمدينة المنورة والمهد وخيبر، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.

وكذلك تشهد مكة المكرمة عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وبحرة وجدة وخليص ورابغ، وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

ونبهت الهيئة منطقة الرياض برياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والدلم والسليل والعاصمة الرياض ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء وبقيق، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

هيئة الأرصاد وحماية البيئة عوالق ترابية ضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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9  مناطق بمرمى التنبيهات: عوالق ترابية ورياح وضباب وتدنٍّ بمدى الرؤية
سبق

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وجازان والباحة وحائل ونجران وعسير.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الباحة تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة حائل أيضًا ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق. وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبهت الأرصاد منطقة نجران بعوالق ترابية ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وشرورة ونجران وثار وحبونا وخباش ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.

وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة جازان عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر الدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.

وتشهد منطقة المدينة المنورة عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعيص والمدينة المنورة والمهد وخيبر، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.

وكذلك تشهد مكة المكرمة عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وبحرة وجدة وخليص ورابغ، وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

ونبهت الهيئة منطقة الرياض برياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والدلم والسليل والعاصمة الرياض ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء وبقيق، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441
01:41 AM

9  مناطق بمرمى التنبيهات: عوالق ترابية ورياح وضباب وتدنٍّ بمدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر بعض الحالات حتى مساء الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية وجازان والباحة وحائل ونجران وعسير.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة الباحة تشهد ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الباحة والحجرة والعقيق والقرى والمخواة والمندق وبلجرشي وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة. وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

وتشهد منطقة حائل أيضًا ضبابًا، يؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق. وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين.

ونبهت الأرصاد منطقة نجران بعوالق ترابية ونشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وشرورة ونجران وثار وحبونا وخباش ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.

وتشهد منطقة عسير عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.

وكذلك تشهد منطقة جازان عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدائر الدرب والريث والطوال والعارضة والعيدابي وبيش وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفيفا وهروب، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.

وتشهد منطقة المدينة المنورة عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والعيص والمدينة المنورة والمهد وخيبر، وتبدأ الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.

وكذلك تشهد مكة المكرمة عوالق ترابية مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة العاصمة المقدسة وبحرة وجدة وخليص ورابغ، وتبدأ الحالة الساعة الـ 01.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.

وفي تنبيه آخر لمنطقة مكة المكرمة ذكرت الأرصاد أنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القنفذة والليث، وتبدأ الساعة الـ 09.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

ونبهت الهيئة منطقة الرياض برياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأفلاج والخرج والدلم والسليل والعاصمة الرياض ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

وتشهد المنطقة الشرقية أيضًا رياحًا نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الأحساء وبقيق، وتبدأ الساعة الـ 08.00 من صباح الاثنين، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الاثنين.

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