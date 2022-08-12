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"الزكاة والدخل" توضح الخطوات التي ستنفذ تلقائياً بعد الإفراغ العقاري ودفع الضريبة

تتضمن 3 مراحل.. وتهدف لحفظ حقوق البائع والمشتري للعقارات

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الخطوات التي سيتم تنفيذها بشكل تلقائي بعد الإفراغ العقاري ودفع الضريبة، من خلال خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها في "تويتر": "3 خطوات سيتم تنفيذها بشكل تلقائي من قبل الهيئة، أولاها تسجيلك في ضريبة القيمة المضافة (إذا لم تكن مسجل مسبقاً)، ثم رفع الإقرار عنك، ثم تسوية مبلغ الضريبة عند السداد قبل نهاية الفترة الضريبية".

وكانت "الزكاة والدخل" بالتعاون المشترك بين الجهات الحكومية، أطلقت خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد؛ بهدف تسهيل معرفة استحقاق الضريبة عند بيع العقارات؛ حفظاً لحقوق البائع والمشتري قبل الإفراغ.

وأكدت أن الإجراءات ستكون أسهل وأسرع، وستتم بشكل إلى وتختصر الوقت والجهد بعد التعاون بين الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة العدل".

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"الزكاة والدخل" توضح الخطوات التي ستنفذ تلقائياً بعد الإفراغ العقاري ودفع الضريبة
سبق

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الخطوات التي سيتم تنفيذها بشكل تلقائي بعد الإفراغ العقاري ودفع الضريبة، من خلال خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها في "تويتر": "3 خطوات سيتم تنفيذها بشكل تلقائي من قبل الهيئة، أولاها تسجيلك في ضريبة القيمة المضافة (إذا لم تكن مسجل مسبقاً)، ثم رفع الإقرار عنك، ثم تسوية مبلغ الضريبة عند السداد قبل نهاية الفترة الضريبية".

وكانت "الزكاة والدخل" بالتعاون المشترك بين الجهات الحكومية، أطلقت خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد؛ بهدف تسهيل معرفة استحقاق الضريبة عند بيع العقارات؛ حفظاً لحقوق البائع والمشتري قبل الإفراغ.

وأكدت أن الإجراءات ستكون أسهل وأسرع، وستتم بشكل إلى وتختصر الوقت والجهد بعد التعاون بين الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة العدل".

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441
05:09 PM

"الزكاة والدخل" توضح الخطوات التي ستنفذ تلقائياً بعد الإفراغ العقاري ودفع الضريبة

تتضمن 3 مراحل.. وتهدف لحفظ حقوق البائع والمشتري للعقارات

A A A
ذياب الشمري - الرياض
4
3,918

أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، الخطوات التي سيتم تنفيذها بشكل تلقائي بعد الإفراغ العقاري ودفع الضريبة، من خلال خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد.

وقالت "الزكاة والدخل" عبر حسابها في "تويتر": "3 خطوات سيتم تنفيذها بشكل تلقائي من قبل الهيئة، أولاها تسجيلك في ضريبة القيمة المضافة (إذا لم تكن مسجل مسبقاً)، ثم رفع الإقرار عنك، ثم تسوية مبلغ الضريبة عند السداد قبل نهاية الفترة الضريبية".

وكانت "الزكاة والدخل" بالتعاون المشترك بين الجهات الحكومية، أطلقت خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد؛ بهدف تسهيل معرفة استحقاق الضريبة عند بيع العقارات؛ حفظاً لحقوق البائع والمشتري قبل الإفراغ.

وأكدت أن الإجراءات ستكون أسهل وأسرع، وستتم بشكل إلى وتختصر الوقت والجهد بعد التعاون بين الهيئة العامة للزكاة والدخل، ووزارة العدل".

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