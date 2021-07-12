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رئاسة شؤون الحرمين تجري المقابلات الشخصية للمتقدمين على برنامج الماجستير

بمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال

أجرت لجنة تقييم وقبول المتقدمين لبرنامج الماجستير التنفيذي في الاعتدال برئاسة شؤون الحرمين؛ المقابلات الشخصية مع 22 متقدمًا للالتحاق في برنامج الماجستير في الاعتدال بمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال؛ وذلك ضمن مذكرة التعاون المبرمة بين الجانبين الخاصة بالتحاق عدد من منسوبي الرئاسة في البرنامج.

وأكّد وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية رئيس اللجنة فضيلة الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني؛ أن الرئاسة تهدف من خلال البرنامج إلى إعداد كفاءات مهنية مختصة في مجال الاعتدال والأمن الفكري، وتطوير مهاراتهم المعرفية بما يسهم إيجابًا في محاربة التطرف والإرهاب على الصعيد الفكري والاجتماعي والتقني، إلى جانب تعزيز جهود الرئاسة في محاربة أصحاب الفكر الضالّ وتفنيد شبهاتهم؛ وذلك في إطار ما تقدمه الرئاسة من دورات وبرامج تطويرية هدفها تنمية وتطوير مهارات منسوبيها ورفع كفاءة إنتاجيتهم، وتحقيق التميز في الأداء الذي تسعى إليه المملكة من خلال رؤيتها 2030.

رئاسة شؤون الحرمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئاسة شؤون الحرمين تجري المقابلات الشخصية للمتقدمين على برنامج الماجستير
سبق

أجرت لجنة تقييم وقبول المتقدمين لبرنامج الماجستير التنفيذي في الاعتدال برئاسة شؤون الحرمين؛ المقابلات الشخصية مع 22 متقدمًا للالتحاق في برنامج الماجستير في الاعتدال بمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال؛ وذلك ضمن مذكرة التعاون المبرمة بين الجانبين الخاصة بالتحاق عدد من منسوبي الرئاسة في البرنامج.

وأكّد وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية رئيس اللجنة فضيلة الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني؛ أن الرئاسة تهدف من خلال البرنامج إلى إعداد كفاءات مهنية مختصة في مجال الاعتدال والأمن الفكري، وتطوير مهاراتهم المعرفية بما يسهم إيجابًا في محاربة التطرف والإرهاب على الصعيد الفكري والاجتماعي والتقني، إلى جانب تعزيز جهود الرئاسة في محاربة أصحاب الفكر الضالّ وتفنيد شبهاتهم؛ وذلك في إطار ما تقدمه الرئاسة من دورات وبرامج تطويرية هدفها تنمية وتطوير مهارات منسوبيها ورفع كفاءة إنتاجيتهم، وتحقيق التميز في الأداء الذي تسعى إليه المملكة من خلال رؤيتها 2030.

12 يوليو 2020 - 21 ذو القعدة 1441
06:52 PM

رئاسة شؤون الحرمين تجري المقابلات الشخصية للمتقدمين على برنامج الماجستير

بمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أجرت لجنة تقييم وقبول المتقدمين لبرنامج الماجستير التنفيذي في الاعتدال برئاسة شؤون الحرمين؛ المقابلات الشخصية مع 22 متقدمًا للالتحاق في برنامج الماجستير في الاعتدال بمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال؛ وذلك ضمن مذكرة التعاون المبرمة بين الجانبين الخاصة بالتحاق عدد من منسوبي الرئاسة في البرنامج.

وأكّد وكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية رئيس اللجنة فضيلة الدكتور ناصر بن عثمان الزهراني؛ أن الرئاسة تهدف من خلال البرنامج إلى إعداد كفاءات مهنية مختصة في مجال الاعتدال والأمن الفكري، وتطوير مهاراتهم المعرفية بما يسهم إيجابًا في محاربة التطرف والإرهاب على الصعيد الفكري والاجتماعي والتقني، إلى جانب تعزيز جهود الرئاسة في محاربة أصحاب الفكر الضالّ وتفنيد شبهاتهم؛ وذلك في إطار ما تقدمه الرئاسة من دورات وبرامج تطويرية هدفها تنمية وتطوير مهارات منسوبيها ورفع كفاءة إنتاجيتهم، وتحقيق التميز في الأداء الذي تسعى إليه المملكة من خلال رؤيتها 2030.

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