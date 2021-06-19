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"الحصيني": نجم الدبران يبدأ غدًا ومدته 13 يومًا

أشار إلى أن موسم التويبع فيه أطول نهار وأقصر ليل

أفاد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني؛ أن يوم الأحد 1442/11/10هـ بداية موسم التويبع في فصل الصيف، ويظهر فيه نجم واحد هو الدبران مدته 13 يومًا.

وأضاف: تجف في هذا الموسم الغدران، ويُحمد فيه أكل البقول، ويستعمل فيه كل بارد رطب، وفيه أطول نهار وأقصر ليل، ثم يبدأ الليل في الزيادة، وينعدم ظل الزوال، وتشتد فيه حرارة الجو ويتلون طلع النخيل.

وتابع مستشهدًا بقول الشاعر:

يدب في أثنائه دبرانهـا

فلا هو مسبوق ولا هو لاحق

وذكر "الحصيني" أن فصل التويبع يشهد زراعة الذرة الشامية والملوخية والبقدونس والجرجير، وفيه طباخ اللون وهو تحول اللون من الأخضر إما إلى الأصفر أو الأحمر.

وأضاف: فيه حر الانصراف؛ تقول العرب: لا حر إلا بعد الانصراف. وهو انصراف الشمس من الشمال إلى الجنوب، وفيه الانقلاب الصيفي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني": نجم الدبران يبدأ غدًا ومدته 13 يومًا
سبق

أفاد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني؛ أن يوم الأحد 1442/11/10هـ بداية موسم التويبع في فصل الصيف، ويظهر فيه نجم واحد هو الدبران مدته 13 يومًا.

وأضاف: تجف في هذا الموسم الغدران، ويُحمد فيه أكل البقول، ويستعمل فيه كل بارد رطب، وفيه أطول نهار وأقصر ليل، ثم يبدأ الليل في الزيادة، وينعدم ظل الزوال، وتشتد فيه حرارة الجو ويتلون طلع النخيل.

وتابع مستشهدًا بقول الشاعر:

يدب في أثنائه دبرانهـا

فلا هو مسبوق ولا هو لاحق

وذكر "الحصيني" أن فصل التويبع يشهد زراعة الذرة الشامية والملوخية والبقدونس والجرجير، وفيه طباخ اللون وهو تحول اللون من الأخضر إما إلى الأصفر أو الأحمر.

وأضاف: فيه حر الانصراف؛ تقول العرب: لا حر إلا بعد الانصراف. وهو انصراف الشمس من الشمال إلى الجنوب، وفيه الانقلاب الصيفي.

19 يونيو 2021 - 9 ذو القعدة 1442
01:14 PM

"الحصيني": نجم الدبران يبدأ غدًا ومدته 13 يومًا

أشار إلى أن موسم التويبع فيه أطول نهار وأقصر ليل

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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2,554

أفاد الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبد العزيز الحصيني؛ أن يوم الأحد 1442/11/10هـ بداية موسم التويبع في فصل الصيف، ويظهر فيه نجم واحد هو الدبران مدته 13 يومًا.

وأضاف: تجف في هذا الموسم الغدران، ويُحمد فيه أكل البقول، ويستعمل فيه كل بارد رطب، وفيه أطول نهار وأقصر ليل، ثم يبدأ الليل في الزيادة، وينعدم ظل الزوال، وتشتد فيه حرارة الجو ويتلون طلع النخيل.

وتابع مستشهدًا بقول الشاعر:

يدب في أثنائه دبرانهـا

فلا هو مسبوق ولا هو لاحق

وذكر "الحصيني" أن فصل التويبع يشهد زراعة الذرة الشامية والملوخية والبقدونس والجرجير، وفيه طباخ اللون وهو تحول اللون من الأخضر إما إلى الأصفر أو الأحمر.

وأضاف: فيه حر الانصراف؛ تقول العرب: لا حر إلا بعد الانصراف. وهو انصراف الشمس من الشمال إلى الجنوب، وفيه الانقلاب الصيفي.

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