إطلاق "منصة المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي" الإلكترونية لمتابعة تنفيذ المشاريع وإصدار التقارير الفورية عن المبادرات

مبادرات استراتيجية العزم تدخل حيز التنفيذ لترسيخ التكامل السعودي الإماراتي

عقدت فرق عمل المشاريع المشتركة التابعة لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي في أبوظبي، اليوم الاثنين ورشة عمل تنفيذ مبادرات استرايتجية العزم، بحضور محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس اللجنة التنفيذية من الجانب الإماراتي، والمهندس خليل بن إبراهيم الوطبان وكيل وزارة الاقتصاد والتخطيط لشؤون التنمية القطاعية والمناطقية في المملكة من الجانب السعودي، نيابةً عن نائب وزير الاقتصاد والتخطيط أمين اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم؛ وذلك للبدء بتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة ضمن "استراتيجية العزم"، بما يحقق تطلعات القيادتين، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

وحضر ورشة العمل أكثر من 100 مسؤول حكومي من الطرفين السعودي والإماراتي من القطاعات الحكومية المختلفة، حيث يأتي اجتماع فرق العمل في أعقاب انعقاد اجتماع رئيسي اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي؛ لمتابعة سير العمل على استراتيجية العزم بجدة في سبتمبر الماضي، حيث تم تشكيل فرق عمل المشاريع المشتركة؛ لضمان التنفيذ الفعال للمشاريع ضمن المحاور الرئيسية: المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري، ووضع آلية واضحة لقياس الأداء بما يكفل إنجاز المشاريع على النحو المطلوب، والوقوف على سير العمل في المبادرات والمشاريع المشتركة.

منصة المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي

وتم خلال ورشة العمل إطلاق "منصة المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي"، وهي منصة إلكترونية تجمع بين أعضاء المجلس، واللجنة التنفيذية، وفرق العمل؛ بهدف تكاملية النظام وضمان تفعيل وتنفيذ ومتابعة المشاريع الاستراتيجية، وتضمن المنصة تسهيل عملية المتابعة واطلاع اللجنة التنفيذية على سير إنجاز المشاريع، حيث يمكن من خلالها إصدار التقارير والإحصائيات الفورية عن جميع المبادرات وأدائها، وتوفر المنصة عدة خيارات لفرق العمل؛ منها إدارة المشاريع، وإدارة التحديات والمخاطر، وإدارة الجلسات والاجتماعات، وتقييم أداء المشاريع والفرق والأعضاء.

مشاريع استراتيجية تعكس رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين

وتم الإعلان عن المشاريع المشتركة في إطار رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً من خلال 3 محاور رئيسية، هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري.

حيث تم الإعلان عن تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة تهدف لبناء نموذج تكاملي استثنائي بين البلدين، وبما يدعم مسيرة التعاون الخليجي المشترك، ويوفر فرصاً جديدة أمام الشعبين الشقيقين، حيث تضم المشاريع المشتركة إطلاق رؤية وهوية مشتركة تُعنى بالسياحة للبلدين، واستراتيجية موحدة للأمن الغذائي، وخطة موحدة للمخزون الطبي، ومنظومة أمن إمدادات مشتركة، كما تضم استراتيجية العزم العمل المشترك في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني، وإنشاء مركز للبحوث يعنى بتطوير وتوطين تقنيات تحلية المياه المالحة، وإنشاء صندوق استثماري في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتقنيات الواعدة، بالإضافة إلى العمل المشترك على منظومة التعليم الرقمية، وتعزيز الابتكار في التعليم التقني وغيرها من المبادرات.

المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي

يمثل المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدولتين وتفعيل أواصره، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكة العربــية السعوديـــة ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مايو 2016، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان -حفظه الله- ويأتي إنشاء المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي بناءً على الروابط الدينية والتاريخية والاجتماعية والثقافية بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ويهدف إلى التشاور والتنسيق في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة. ويضم المجلس فرق عمل مشتركة من مختلف القطاعات والمجالات، والتي ستقوم بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدورية لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتنفيذ المشاريع التي أعلن عنها.