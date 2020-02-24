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برامج ومعارض توعوية.. "سجون القصيم" تعزز الأمن الفكري لنزلائها

دشنها أمير المنطقة لتحصينهم ضد الأفكار المنحرفة المهددة لأمن المجتمع وسلامته

نظمت مديرية سجون القصيم برامج توعوية لتعزيز الأمن الفكري للنزلاء، وذلك ضمن برنامج تعزيز الأمن الفكري الذي دشنه أمير منطقة القصيم الأمير فيصل من مشعل بن سعود

ويهدف البرنامج إلى الرقي بمستوى النزلاء فكرياً وتحصينهم علمياً ضد الأفكار المنحرفة التي تُهدد أمن المجتمع وسلامته.

ويشمل البرنامج محاضرات توعوية قدّمها عضو الإفتاء بالمنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الطيار، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشيخ وجب بن علي العتيبي.

كما تم تنظيم معرض يتضمّن لوحات وعبارات تُعزز مفهوم الوسطية والأمن الفكري، وورشة عمل فنية أدارها الفنان التشكيلي علي بن صالح النقيدان مع مسابقات للنزلاء بالرسم للأمن الفكري.

وفي ختام البرنامج، تم تسليم الجوائز للنزلاء الفائزين وتكريم المُشاركين من قبل مدير سجون المنطقة العميد خالد بن منصور الجربوع، مع شكره لهم على جهودهم المُباركة في تعزيز الفكر للنزلاء.

سجون القصيم الأمن الفكري

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برامج ومعارض توعوية.. "سجون القصيم" تعزز الأمن الفكري لنزلائها
سبق

نظمت مديرية سجون القصيم برامج توعوية لتعزيز الأمن الفكري للنزلاء، وذلك ضمن برنامج تعزيز الأمن الفكري الذي دشنه أمير منطقة القصيم الأمير فيصل من مشعل بن سعود

ويهدف البرنامج إلى الرقي بمستوى النزلاء فكرياً وتحصينهم علمياً ضد الأفكار المنحرفة التي تُهدد أمن المجتمع وسلامته.

ويشمل البرنامج محاضرات توعوية قدّمها عضو الإفتاء بالمنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الطيار، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشيخ وجب بن علي العتيبي.

كما تم تنظيم معرض يتضمّن لوحات وعبارات تُعزز مفهوم الوسطية والأمن الفكري، وورشة عمل فنية أدارها الفنان التشكيلي علي بن صالح النقيدان مع مسابقات للنزلاء بالرسم للأمن الفكري.

وفي ختام البرنامج، تم تسليم الجوائز للنزلاء الفائزين وتكريم المُشاركين من قبل مدير سجون المنطقة العميد خالد بن منصور الجربوع، مع شكره لهم على جهودهم المُباركة في تعزيز الفكر للنزلاء.

24 فبراير 2020 - 30 جمادى الآخر 1441
05:16 PM

برامج ومعارض توعوية.. "سجون القصيم" تعزز الأمن الفكري لنزلائها

دشنها أمير المنطقة لتحصينهم ضد الأفكار المنحرفة المهددة لأمن المجتمع وسلامته

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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نظمت مديرية سجون القصيم برامج توعوية لتعزيز الأمن الفكري للنزلاء، وذلك ضمن برنامج تعزيز الأمن الفكري الذي دشنه أمير منطقة القصيم الأمير فيصل من مشعل بن سعود

ويهدف البرنامج إلى الرقي بمستوى النزلاء فكرياً وتحصينهم علمياً ضد الأفكار المنحرفة التي تُهدد أمن المجتمع وسلامته.

ويشمل البرنامج محاضرات توعوية قدّمها عضو الإفتاء بالمنطقة الدكتور عبدالله بن محمد الطيار، ومدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشيخ وجب بن علي العتيبي.

كما تم تنظيم معرض يتضمّن لوحات وعبارات تُعزز مفهوم الوسطية والأمن الفكري، وورشة عمل فنية أدارها الفنان التشكيلي علي بن صالح النقيدان مع مسابقات للنزلاء بالرسم للأمن الفكري.

وفي ختام البرنامج، تم تسليم الجوائز للنزلاء الفائزين وتكريم المُشاركين من قبل مدير سجون المنطقة العميد خالد بن منصور الجربوع، مع شكره لهم على جهودهم المُباركة في تعزيز الفكر للنزلاء.

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