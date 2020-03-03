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محافظ بحرة يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

"القرشي": سيتم تنفيذ الكثير من الأنشطة والبرامج التوعوية

دشّن محافظ بحرة رجاء بن دخيل الله السلمي، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، اليوم، تحت شعار "السلامة أولًا" في مبنى الخدمات العامة بالشميسي، وذلك بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة بحرة العقيد عبدالله القرشي، ومديري الإدارات الحكومية والأهلية.

واطّلع محافظ بحرة خلال افتتاحه المعرض المصاحب، على معدّات وآليات الدفاع المدني والأركان المشاركة بالمعرض.

وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني العقيد عبدالله القرشي، خلال كلمة ألقاها، أنه سيتم تنفيذ الكثير من الأنشطة والبرامج التوعوية، مشيرًا إلى أن اليوم العالمي يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي يقوم به الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات، والعمل على مراعاة متطلبات واشتراطات السلامة.

وفي نهاية الحفل كرّم محافظ بحرة ومدير الدفاع المدني بالمحافظة، الجهات المشاركة، والتُقطت الصور التذكارية.

محافظ بحرة فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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محافظ بحرة يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني
سبق

دشّن محافظ بحرة رجاء بن دخيل الله السلمي، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، اليوم، تحت شعار "السلامة أولًا" في مبنى الخدمات العامة بالشميسي، وذلك بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة بحرة العقيد عبدالله القرشي، ومديري الإدارات الحكومية والأهلية.

واطّلع محافظ بحرة خلال افتتاحه المعرض المصاحب، على معدّات وآليات الدفاع المدني والأركان المشاركة بالمعرض.

وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني العقيد عبدالله القرشي، خلال كلمة ألقاها، أنه سيتم تنفيذ الكثير من الأنشطة والبرامج التوعوية، مشيرًا إلى أن اليوم العالمي يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي يقوم به الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات، والعمل على مراعاة متطلبات واشتراطات السلامة.

وفي نهاية الحفل كرّم محافظ بحرة ومدير الدفاع المدني بالمحافظة، الجهات المشاركة، والتُقطت الصور التذكارية.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
07:16 PM

محافظ بحرة يدشّن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

"القرشي": سيتم تنفيذ الكثير من الأنشطة والبرامج التوعوية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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دشّن محافظ بحرة رجاء بن دخيل الله السلمي، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، اليوم، تحت شعار "السلامة أولًا" في مبنى الخدمات العامة بالشميسي، وذلك بحضور مدير إدارة الدفاع المدني بمحافظة بحرة العقيد عبدالله القرشي، ومديري الإدارات الحكومية والأهلية.

واطّلع محافظ بحرة خلال افتتاحه المعرض المصاحب، على معدّات وآليات الدفاع المدني والأركان المشاركة بالمعرض.

وأوضح مدير إدارة الدفاع المدني العقيد عبدالله القرشي، خلال كلمة ألقاها، أنه سيتم تنفيذ الكثير من الأنشطة والبرامج التوعوية، مشيرًا إلى أن اليوم العالمي يهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع، وإبراز الدور الذي يقوم به الدفاع المدني لحماية الأرواح والممتلكات، والعمل على مراعاة متطلبات واشتراطات السلامة.

وفي نهاية الحفل كرّم محافظ بحرة ومدير الدفاع المدني بالمحافظة، الجهات المشاركة، والتُقطت الصور التذكارية.

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