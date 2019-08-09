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محافظ "الاتصالات": خدمة الجيل الخامس في حج العام المقبل

سرعة الإنترنت هذا العام أصبحت 3 أضعاف العام الماضي

كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس؛ عن تقديم خدمة الجيل الخامس في حج العام المقبل؛ حيث سيلمسها كل حاج مواطن ومقيم اذا توافرت الأجهزة اللازمة.

وقال "الرويس": سرعة الإنترنت هذا العام أصبحت ثلاثة أضعاف السرعة في العام الماضي، وتعدّ المملكة الثانية من بين 20 دولة من حيث تخصيص طيف ترددي لخدمات الاتصالات.

وفي لقاءٍ خاص على القناة السعودية الأولى، أمس، أضاف: قبل ثلاث سنوات كنا عند معدل 260 ميجاهرتز، ووصل إلى 1010 ميجاهرتز هذا العام؛ مما سيسهم في زيادة سرعة الإنترنت وعدد المكالمات وتقديم خدمة متميزة.

وأردف: سرعة التنزيل للإنترنت في مكة المكرّمة هذا العام بلغت أكثر من 46 ميجابت/ثانية، بزيادة 82 % عن العام الماضي، وذلك بسبب تخصيص قنوات ترددية لمزوّدي الخدمة.

ولفت "الرويس"؛ إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات أُصيب بالذهول فيما يتعلق بوصول حجم تنزيل البيانات في الحج الماضي، إلى أكثر 30 ألف تيرابايت.

وأضاف: يجب على شركات الاتصالات تقديم خطط تشغيلية واضحة تتجاوب مع العدد الهائل لضيوف الرحمن، والهيئة تعمل من منطلق أن الاتصالات لها دورٌ مهمٌ جداً في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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محافظ "الاتصالات": خدمة الجيل الخامس في حج العام المقبل
سبق

كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس؛ عن تقديم خدمة الجيل الخامس في حج العام المقبل؛ حيث سيلمسها كل حاج مواطن ومقيم اذا توافرت الأجهزة اللازمة.

وقال "الرويس": سرعة الإنترنت هذا العام أصبحت ثلاثة أضعاف السرعة في العام الماضي، وتعدّ المملكة الثانية من بين 20 دولة من حيث تخصيص طيف ترددي لخدمات الاتصالات.

وفي لقاءٍ خاص على القناة السعودية الأولى، أمس، أضاف: قبل ثلاث سنوات كنا عند معدل 260 ميجاهرتز، ووصل إلى 1010 ميجاهرتز هذا العام؛ مما سيسهم في زيادة سرعة الإنترنت وعدد المكالمات وتقديم خدمة متميزة.

وأردف: سرعة التنزيل للإنترنت في مكة المكرّمة هذا العام بلغت أكثر من 46 ميجابت/ثانية، بزيادة 82 % عن العام الماضي، وذلك بسبب تخصيص قنوات ترددية لمزوّدي الخدمة.

ولفت "الرويس"؛ إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات أُصيب بالذهول فيما يتعلق بوصول حجم تنزيل البيانات في الحج الماضي، إلى أكثر 30 ألف تيرابايت.

وأضاف: يجب على شركات الاتصالات تقديم خطط تشغيلية واضحة تتجاوب مع العدد الهائل لضيوف الرحمن، والهيئة تعمل من منطلق أن الاتصالات لها دورٌ مهمٌ جداً في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

09 أغسطس 2019 - 8 ذو الحجة 1440
01:20 PM

محافظ "الاتصالات": خدمة الجيل الخامس في حج العام المقبل

سرعة الإنترنت هذا العام أصبحت 3 أضعاف العام الماضي

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عبدالحكيم شار - مكة المكرمة
1
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كشف محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس؛ عن تقديم خدمة الجيل الخامس في حج العام المقبل؛ حيث سيلمسها كل حاج مواطن ومقيم اذا توافرت الأجهزة اللازمة.

وقال "الرويس": سرعة الإنترنت هذا العام أصبحت ثلاثة أضعاف السرعة في العام الماضي، وتعدّ المملكة الثانية من بين 20 دولة من حيث تخصيص طيف ترددي لخدمات الاتصالات.

وفي لقاءٍ خاص على القناة السعودية الأولى، أمس، أضاف: قبل ثلاث سنوات كنا عند معدل 260 ميجاهرتز، ووصل إلى 1010 ميجاهرتز هذا العام؛ مما سيسهم في زيادة سرعة الإنترنت وعدد المكالمات وتقديم خدمة متميزة.

وأردف: سرعة التنزيل للإنترنت في مكة المكرّمة هذا العام بلغت أكثر من 46 ميجابت/ثانية، بزيادة 82 % عن العام الماضي، وذلك بسبب تخصيص قنوات ترددية لمزوّدي الخدمة.

ولفت "الرويس"؛ إلى أن الاتحاد الدولي للاتصالات أُصيب بالذهول فيما يتعلق بوصول حجم تنزيل البيانات في الحج الماضي، إلى أكثر 30 ألف تيرابايت.

وأضاف: يجب على شركات الاتصالات تقديم خطط تشغيلية واضحة تتجاوب مع العدد الهائل لضيوف الرحمن، والهيئة تعمل من منطلق أن الاتصالات لها دورٌ مهمٌ جداً في تقديم الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

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