حادث مروري لحافلة تقل طلاب روضة بالقصيم
إدارة التعليم: الجميع بخير ويخضعون لفحوص طبية
قالت إدارة التعليم بالقصيم، اليوم، إن المدير العام اطمأن على سلامة طلاب روضة خصيبة؛ التابعة لمكتب التعليم بمحافظة #الأسياح، إثر تعرُّض حافلة النقل "الخاص" التي تقلهم للمدرسة، لحادث مروري صباح اليوم.
وقالت الإدارة: نود أن نطمئنكم على سلامة الطلاب وسائق الحافلة، بفضل الله تعالى، والذين يخضعون لفحوص طبية معتادة، بمتابعة مدير مكتب التعليم.
إدارة التعليم
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القصيم
الأسياح
حادث مروري
حادث مروري لحافلة تقل طلاب روضة بالقصيم
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-10-08
قالت إدارة التعليم بالقصيم، اليوم، إن المدير العام اطمأن على سلامة طلاب روضة خصيبة؛ التابعة لمكتب التعليم بمحافظة #الأسياح، إثر تعرُّض حافلة النقل "الخاص" التي تقلهم للمدرسة، لحادث مروري صباح اليوم.
وقالت الإدارة: نود أن نطمئنكم على سلامة الطلاب وسائق الحافلة، بفضل الله تعالى، والذين يخضعون لفحوص طبية معتادة، بمتابعة مدير مكتب التعليم.
08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
10:32 AM
حادث مروري لحافلة تقل طلاب روضة بالقصيم
إدارة التعليم: الجميع بخير ويخضعون لفحوص طبية
قالت إدارة التعليم بالقصيم، اليوم، إن المدير العام اطمأن على سلامة طلاب روضة خصيبة؛ التابعة لمكتب التعليم بمحافظة #الأسياح، إثر تعرُّض حافلة النقل "الخاص" التي تقلهم للمدرسة، لحادث مروري صباح اليوم.
وقالت الإدارة: نود أن نطمئنكم على سلامة الطلاب وسائق الحافلة، بفضل الله تعالى، والذين يخضعون لفحوص طبية معتادة، بمتابعة مدير مكتب التعليم.