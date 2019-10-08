حادث مروري لحافلة تقل طلاب روضة بالقصيم

إدارة التعليم: الجميع بخير ويخضعون لفحوص طبية

قالت إدارة التعليم بالقصيم، اليوم، إن المدير العام اطمأن على سلامة طلاب روضة خصيبة؛ التابعة لمكتب التعليم بمحافظة #الأسياح، إثر تعرُّض حافلة النقل "الخاص" التي تقلهم للمدرسة، لحادث مروري صباح اليوم.

وقالت الإدارة: نود أن نطمئنكم على سلامة الطلاب وسائق الحافلة، بفضل الله تعالى، والذين يخضعون لفحوص طبية معتادة، بمتابعة مدير مكتب التعليم.