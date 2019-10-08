النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حادث مروري لحافلة تقل طلاب روضة بالقصيم

إدارة التعليم: الجميع بخير ويخضعون لفحوص طبية

قالت إدارة التعليم بالقصيم، اليوم، إن المدير العام اطمأن على سلامة طلاب روضة خصيبة؛ التابعة لمكتب التعليم بمحافظة #الأسياح، إثر تعرُّض حافلة النقل "الخاص" التي تقلهم للمدرسة، لحادث مروري صباح اليوم.

وقالت الإدارة: نود أن نطمئنكم على سلامة الطلاب وسائق الحافلة، بفضل الله تعالى، والذين يخضعون لفحوص طبية معتادة، بمتابعة مدير مكتب التعليم.

إدارة التعليم التعليم القصيم الأسياح حادث مروري

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
حادث مروري لحافلة تقل طلاب روضة بالقصيم
سبق

قالت إدارة التعليم بالقصيم، اليوم، إن المدير العام اطمأن على سلامة طلاب روضة خصيبة؛ التابعة لمكتب التعليم بمحافظة #الأسياح، إثر تعرُّض حافلة النقل "الخاص" التي تقلهم للمدرسة، لحادث مروري صباح اليوم.

وقالت الإدارة: نود أن نطمئنكم على سلامة الطلاب وسائق الحافلة، بفضل الله تعالى، والذين يخضعون لفحوص طبية معتادة، بمتابعة مدير مكتب التعليم.

08 أكتوبر 2019 - 9 صفر 1441
10:32 AM

حادث مروري لحافلة تقل طلاب روضة بالقصيم

إدارة التعليم: الجميع بخير ويخضعون لفحوص طبية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,969

قالت إدارة التعليم بالقصيم، اليوم، إن المدير العام اطمأن على سلامة طلاب روضة خصيبة؛ التابعة لمكتب التعليم بمحافظة #الأسياح، إثر تعرُّض حافلة النقل "الخاص" التي تقلهم للمدرسة، لحادث مروري صباح اليوم.

وقالت الإدارة: نود أن نطمئنكم على سلامة الطلاب وسائق الحافلة، بفضل الله تعالى، والذين يخضعون لفحوص طبية معتادة، بمتابعة مدير مكتب التعليم.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,732
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,569
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,638
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,308

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

"الاتحاد" وثقافة الفوز..!!

محمد الصيـعري
ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

ماذا لو استيقظت وأصبحت معلمًا؟!

بدر الغامدي
متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

متطلبات الاستقلالية في الجامعات السعودية

محمد المنيع
سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

سكر العصائر.. والأبواب المشرعة للصحة!!

عبدالرحمن القحطاني
لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة