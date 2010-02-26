النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بثلاثية.. الفيصلي يعبر القادسية ويطير لملاقاة الأهلي

في ختام مباريات ربع نهائي كأس الملك

تأهل فريق الفيصلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على مستضيفه القادسية بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة. وسيلاقي الفيصلي نظيره الأهلي في الدور المقبل.

افتتح القادسية أهداف اللقاء عند الدقيقة العاشرة عن طريق لاعبه هيرفي قاي بعد تسديده كرة من خارج المنطقة استقرت في الناحية اليمنى لحارس القادسية وهو الهدف الأول.

بعد الهدف حاول لاعبو الفيصلي معادلة النتيجة ولم تفلح المحاولات أمام المرمى القدساوي.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عن الدقيقة 48 عادل لويزينيو النتيجة للفيصلي من ركلة جزاء واضعاً الكرة في الزاوية اليسرى لحارس المرمى.

وفي الدقيقة 54 أضاف محمد مجرشي الهدف الثاني للفيصلي من ركلة جزاء أخرى واضعاً الكرة في الزاوية اليسرى لحارس المرمى أيضاً.

وفي الدقيقة 59 أضاف روجيريو الهدف الثالث للفيصلي بعد متابعته كرة عائدة من حارس المرمى ليضعها في الزاوية اليمنى.

قلص سيرجيو النتيجة للقادسية في الدقيقة 62 بعد إضافته الهدف القدساوي الثاني إثر عكسية داخل المنطقة أسكنها بقدمه داخل الشباك.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
بثلاثية.. الفيصلي يعبر القادسية ويطير لملاقاة الأهلي
سبق

تأهل فريق الفيصلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على مستضيفه القادسية بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة. وسيلاقي الفيصلي نظيره الأهلي في الدور المقبل.

افتتح القادسية أهداف اللقاء عند الدقيقة العاشرة عن طريق لاعبه هيرفي قاي بعد تسديده كرة من خارج المنطقة استقرت في الناحية اليمنى لحارس القادسية وهو الهدف الأول.

بعد الهدف حاول لاعبو الفيصلي معادلة النتيجة ولم تفلح المحاولات أمام المرمى القدساوي.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عن الدقيقة 48 عادل لويزينيو النتيجة للفيصلي من ركلة جزاء واضعاً الكرة في الزاوية اليسرى لحارس المرمى.

وفي الدقيقة 54 أضاف محمد مجرشي الهدف الثاني للفيصلي من ركلة جزاء أخرى واضعاً الكرة في الزاوية اليسرى لحارس المرمى أيضاً.

وفي الدقيقة 59 أضاف روجيريو الهدف الثالث للفيصلي بعد متابعته كرة عائدة من حارس المرمى ليضعها في الزاوية اليمنى.

قلص سيرجيو النتيجة للقادسية في الدقيقة 62 بعد إضافته الهدف القدساوي الثاني إثر عكسية داخل المنطقة أسكنها بقدمه داخل الشباك.

25 فبراير 2018 - 9 جمادى الآخر 1439
08:46 PM

بثلاثية.. الفيصلي يعبر القادسية ويطير لملاقاة الأهلي

في ختام مباريات ربع نهائي كأس الملك

A A A
عبدالعزيز السلمي - جدة
7
9,602

تأهل فريق الفيصلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على مستضيفه القادسية بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة. وسيلاقي الفيصلي نظيره الأهلي في الدور المقبل.

افتتح القادسية أهداف اللقاء عند الدقيقة العاشرة عن طريق لاعبه هيرفي قاي بعد تسديده كرة من خارج المنطقة استقرت في الناحية اليمنى لحارس القادسية وهو الهدف الأول.

بعد الهدف حاول لاعبو الفيصلي معادلة النتيجة ولم تفلح المحاولات أمام المرمى القدساوي.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عن الدقيقة 48 عادل لويزينيو النتيجة للفيصلي من ركلة جزاء واضعاً الكرة في الزاوية اليسرى لحارس المرمى.

وفي الدقيقة 54 أضاف محمد مجرشي الهدف الثاني للفيصلي من ركلة جزاء أخرى واضعاً الكرة في الزاوية اليسرى لحارس المرمى أيضاً.

وفي الدقيقة 59 أضاف روجيريو الهدف الثالث للفيصلي بعد متابعته كرة عائدة من حارس المرمى ليضعها في الزاوية اليمنى.

قلص سيرجيو النتيجة للقادسية في الدقيقة 62 بعد إضافته الهدف القدساوي الثاني إثر عكسية داخل المنطقة أسكنها بقدمه داخل الشباك.

شارك برأيك
52
291

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,449
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,429
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
45,004
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,574

كاريكاتير

معاً أبداً

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة