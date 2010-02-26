بثلاثية.. الفيصلي يعبر القادسية ويطير لملاقاة الأهلي

في ختام مباريات ربع نهائي كأس الملك

تأهل فريق الفيصلي إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على مستضيفه القادسية بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمعهما على ملعب الأمير سعود بن جلوي بالراكة. وسيلاقي الفيصلي نظيره الأهلي في الدور المقبل.

افتتح القادسية أهداف اللقاء عند الدقيقة العاشرة عن طريق لاعبه هيرفي قاي بعد تسديده كرة من خارج المنطقة استقرت في الناحية اليمنى لحارس القادسية وهو الهدف الأول.

بعد الهدف حاول لاعبو الفيصلي معادلة النتيجة ولم تفلح المحاولات أمام المرمى القدساوي.

وفي الشوط الثاني وتحديداً عن الدقيقة 48 عادل لويزينيو النتيجة للفيصلي من ركلة جزاء واضعاً الكرة في الزاوية اليسرى لحارس المرمى.

وفي الدقيقة 54 أضاف محمد مجرشي الهدف الثاني للفيصلي من ركلة جزاء أخرى واضعاً الكرة في الزاوية اليسرى لحارس المرمى أيضاً.

وفي الدقيقة 59 أضاف روجيريو الهدف الثالث للفيصلي بعد متابعته كرة عائدة من حارس المرمى ليضعها في الزاوية اليمنى.

قلص سيرجيو النتيجة للقادسية في الدقيقة 62 بعد إضافته الهدف القدساوي الثاني إثر عكسية داخل المنطقة أسكنها بقدمه داخل الشباك.