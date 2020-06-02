أفغانستان.. سماع دوي انفجار ضخم في حي السفارات بكابول

الشرطة أشارت إلى تفجير انتحاري لنفسه

سُمع دوي انفجار ضخم، اليوم (الثلاثاء)، في منطقة وزير أكبر خان، التي تضم سفارات ومكاتب تمثيل أجنبي كثيرة في العاصمة الأفغانية، مما أدى إلى انطلاق صفارات الإنذار، بحسب ما نقلت "رويترز" عن شرطة كابول وصحفيين.

وذكر رجل شرطة أن المعلومات الأولية تشير إلى وقوع انفجار بجوار المسجد الرئيس.





من جهتها، بينت الشرطة أن انتحارياً فجر نفسه داخل المسجد.