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"الحصيني" يبشر أهالي محافظة عفيف بقدوم السيل

قال: ليلة ديمية على أجزاء من القصيم وحائل وشقراء وثادق والمجمعة والدوادمي

بشّرَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أهالي محافظة عفيف بقدوم السيل إن شاء الله.

وتفصيلًا، قال "الحصيني": "‏اللهم أغثنا، البداية الفعلية للحالة الممطرة الثانية الساعة 6:45 من ليلة الأربعاء".

‏وأضاف: "السحب الرعدية الممطرة جنوب المدينة وغرب وجنوب القصيم وحائل".

وتابع: "ليلة ديمية على أجزاء من القصيم، وحائل، ومحافظات شقراء وثادق والمجمعة والدوادمي والمراكز التابعة لها".

واختتم "الحصيني" قائلًا عبر حسابه في "تويتر": "أهل عفيف، أبشروا بالسيل".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" يبشر أهالي محافظة عفيف بقدوم السيل
سبق

بشّرَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أهالي محافظة عفيف بقدوم السيل إن شاء الله.

وتفصيلًا، قال "الحصيني": "‏اللهم أغثنا، البداية الفعلية للحالة الممطرة الثانية الساعة 6:45 من ليلة الأربعاء".

‏وأضاف: "السحب الرعدية الممطرة جنوب المدينة وغرب وجنوب القصيم وحائل".

وتابع: "ليلة ديمية على أجزاء من القصيم، وحائل، ومحافظات شقراء وثادق والمجمعة والدوادمي والمراكز التابعة لها".

واختتم "الحصيني" قائلًا عبر حسابه في "تويتر": "أهل عفيف، أبشروا بالسيل".

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
07:45 PM

"الحصيني" يبشر أهالي محافظة عفيف بقدوم السيل

قال: ليلة ديمية على أجزاء من القصيم وحائل وشقراء وثادق والمجمعة والدوادمي

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منصور الشلاقي - الرياض
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2,648

بشّرَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أهالي محافظة عفيف بقدوم السيل إن شاء الله.

وتفصيلًا، قال "الحصيني": "‏اللهم أغثنا، البداية الفعلية للحالة الممطرة الثانية الساعة 6:45 من ليلة الأربعاء".

‏وأضاف: "السحب الرعدية الممطرة جنوب المدينة وغرب وجنوب القصيم وحائل".

وتابع: "ليلة ديمية على أجزاء من القصيم، وحائل، ومحافظات شقراء وثادق والمجمعة والدوادمي والمراكز التابعة لها".

واختتم "الحصيني" قائلًا عبر حسابه في "تويتر": "أهل عفيف، أبشروا بالسيل".

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