بشّرَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أهالي محافظة عفيف بقدوم السيل إن شاء الله. ‏ وتفصيلًا، قال "الحصيني": "‏اللهم أغثنا، البداية الفعلية للحالة الممطرة الثانية الساعة 6:45 من ليلة الأربعاء". ‏ ‏وأضاف: "السحب الرعدية الممطرة جنوب المدينة وغرب وجنوب القصيم وحائل". ‏ وتابع: "ليلة ديمية على أجزاء من القصيم، وحائل، ومحافظات شقراء وثادق والمجمعة والدوادمي والمراكز التابعة لها". ‏ واختتم "الحصيني" قائلًا عبر حسابه في "تويتر": "أهل عفيف، أبشروا بالسيل".

"الحصيني" يبشر أهالي محافظة عفيف بقدوم السيل منصور الشلاقي سبق 2021-12-28 بشّرَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أهالي محافظة عفيف بقدوم السيل إن شاء الله.

‏

وتفصيلًا، قال "الحصيني": "‏اللهم أغثنا، البداية الفعلية للحالة الممطرة الثانية الساعة 6:45 من ليلة الأربعاء".

‏

‏وأضاف: "السحب الرعدية الممطرة جنوب المدينة وغرب وجنوب القصيم وحائل".

‏

وتابع: "ليلة ديمية على أجزاء من القصيم، وحائل، ومحافظات شقراء وثادق والمجمعة والدوادمي والمراكز التابعة لها".

‏

واختتم "الحصيني" قائلًا عبر حسابه في "تويتر": "أهل عفيف، أبشروا بالسيل".

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443 07:45 PM

"الحصيني" يبشر أهالي محافظة عفيف بقدوم السيل قال: ليلة ديمية على أجزاء من القصيم وحائل وشقراء وثادق والمجمعة والدوادمي





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بشّرَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أهالي محافظة عفيف بقدوم السيل إن شاء الله.

‏

وتفصيلًا، قال "الحصيني": "‏اللهم أغثنا، البداية الفعلية للحالة الممطرة الثانية الساعة 6:45 من ليلة الأربعاء".

‏

‏وأضاف: "السحب الرعدية الممطرة جنوب المدينة وغرب وجنوب القصيم وحائل".

‏

وتابع: "ليلة ديمية على أجزاء من القصيم، وحائل، ومحافظات شقراء وثادق والمجمعة والدوادمي والمراكز التابعة لها".

‏

واختتم "الحصيني" قائلًا عبر حسابه في "تويتر": "أهل عفيف، أبشروا بالسيل".