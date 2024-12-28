بشّرَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أهالي محافظة عفيف بقدوم السيل إن شاء الله.
وتفصيلًا، قال "الحصيني": "اللهم أغثنا، البداية الفعلية للحالة الممطرة الثانية الساعة 6:45 من ليلة الأربعاء".
وأضاف: "السحب الرعدية الممطرة جنوب المدينة وغرب وجنوب القصيم وحائل".
وتابع: "ليلة ديمية على أجزاء من القصيم، وحائل، ومحافظات شقراء وثادق والمجمعة والدوادمي والمراكز التابعة لها".
واختتم "الحصيني" قائلًا عبر حسابه في "تويتر": "أهل عفيف، أبشروا بالسيل".
"الحصيني" يبشر أهالي محافظة عفيف بقدوم السيل
قال: ليلة ديمية على أجزاء من القصيم وحائل وشقراء وثادق والمجمعة والدوادمي
بشّرَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أهالي محافظة عفيف بقدوم السيل إن شاء الله.
وتفصيلًا، قال "الحصيني": "اللهم أغثنا، البداية الفعلية للحالة الممطرة الثانية الساعة 6:45 من ليلة الأربعاء".
وأضاف: "السحب الرعدية الممطرة جنوب المدينة وغرب وجنوب القصيم وحائل".
وتابع: "ليلة ديمية على أجزاء من القصيم، وحائل، ومحافظات شقراء وثادق والمجمعة والدوادمي والمراكز التابعة لها".
واختتم "الحصيني" قائلًا عبر حسابه في "تويتر": "أهل عفيف، أبشروا بالسيل".
بشّرَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أهالي محافظة عفيف بقدوم السيل إن شاء الله.
"الحصيني" يبشر أهالي محافظة عفيف بقدوم السيل
قال: ليلة ديمية على أجزاء من القصيم وحائل وشقراء وثادق والمجمعة والدوادمي
بشّرَ الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أهالي محافظة عفيف بقدوم السيل إن شاء الله.
وتفصيلًا، قال "الحصيني": "اللهم أغثنا، البداية الفعلية للحالة الممطرة الثانية الساعة 6:45 من ليلة الأربعاء".
وأضاف: "السحب الرعدية الممطرة جنوب المدينة وغرب وجنوب القصيم وحائل".
وتابع: "ليلة ديمية على أجزاء من القصيم، وحائل، ومحافظات شقراء وثادق والمجمعة والدوادمي والمراكز التابعة لها".
واختتم "الحصيني" قائلًا عبر حسابه في "تويتر": "أهل عفيف، أبشروا بالسيل".