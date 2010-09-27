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"ترميم الشرقية" توقّع اتفاقية لدعم مشاريع الأسرة المستفيدة من خدماتها

تضمن توفير الخبرات والاستشارات المختلفة ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي

وقّعت جمعية "ترميم" الخيرية بالمنطقة الشرقية اتفاقية تعاون مع شركة علاء عزمي عبدالهادي وخليفة عبدالله الحواس للاستشارات الهندسية، ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي، وتهدف الاتفاقية لدعم مشاريع ترميم منازل الأسرة المحتاجة بتوفير الخبرات من الكوادر الوطنية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم المهندس حمد بن ثواب الخالدي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مشيرا إلى أنها تأتي وفق خطة الجمعية التي تركز على بناء شراكات استراتيجية مع الأطراف المشاركة في ترميم منازل الأسر المستفيدة من خدماتها.

وأضاف "الخالدي": تتضمن الاتفاقية المشاركة في دعم المشاريع التي تقيمها الجمعية في مجال تخصصها الهندسي من خلال مهندسين سعوديين متخصصين، مثل جمعية ترميم المهندس الخالدي، وعن الشركة المدير التنفيذي علاء عبدالهادي، حيث تحرص ترميم على التكامل مع جميع شركات القطاع الخاص في تحقيق أهدافها التنموية.

تجدر الاشارة إلى أن جمعية ترميم حرصت منذ تأسيسها على عقد الشراكات مع القطاعين العام والخاص لخدمة المستفيدين من الأسر المحتاجة وبناء حياة كريمة لهم.

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"ترميم الشرقية" توقّع اتفاقية لدعم مشاريع الأسرة المستفيدة من خدماتها
سبق

وقّعت جمعية "ترميم" الخيرية بالمنطقة الشرقية اتفاقية تعاون مع شركة علاء عزمي عبدالهادي وخليفة عبدالله الحواس للاستشارات الهندسية، ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي، وتهدف الاتفاقية لدعم مشاريع ترميم منازل الأسرة المحتاجة بتوفير الخبرات من الكوادر الوطنية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم المهندس حمد بن ثواب الخالدي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مشيرا إلى أنها تأتي وفق خطة الجمعية التي تركز على بناء شراكات استراتيجية مع الأطراف المشاركة في ترميم منازل الأسر المستفيدة من خدماتها.

وأضاف "الخالدي": تتضمن الاتفاقية المشاركة في دعم المشاريع التي تقيمها الجمعية في مجال تخصصها الهندسي من خلال مهندسين سعوديين متخصصين، مثل جمعية ترميم المهندس الخالدي، وعن الشركة المدير التنفيذي علاء عبدالهادي، حيث تحرص ترميم على التكامل مع جميع شركات القطاع الخاص في تحقيق أهدافها التنموية.

تجدر الاشارة إلى أن جمعية ترميم حرصت منذ تأسيسها على عقد الشراكات مع القطاعين العام والخاص لخدمة المستفيدين من الأسر المحتاجة وبناء حياة كريمة لهم.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
02:15 PM

"ترميم الشرقية" توقّع اتفاقية لدعم مشاريع الأسرة المستفيدة من خدماتها

تضمن توفير الخبرات والاستشارات المختلفة ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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وقّعت جمعية "ترميم" الخيرية بالمنطقة الشرقية اتفاقية تعاون مع شركة علاء عزمي عبدالهادي وخليفة عبدالله الحواس للاستشارات الهندسية، ضمن برنامج الاستثمار الاجتماعي، وتهدف الاتفاقية لدعم مشاريع ترميم منازل الأسرة المحتاجة بتوفير الخبرات من الكوادر الوطنية.

وأعرب رئيس مجلس إدارة جمعية ترميم المهندس حمد بن ثواب الخالدي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية مشيرا إلى أنها تأتي وفق خطة الجمعية التي تركز على بناء شراكات استراتيجية مع الأطراف المشاركة في ترميم منازل الأسر المستفيدة من خدماتها.

وأضاف "الخالدي": تتضمن الاتفاقية المشاركة في دعم المشاريع التي تقيمها الجمعية في مجال تخصصها الهندسي من خلال مهندسين سعوديين متخصصين، مثل جمعية ترميم المهندس الخالدي، وعن الشركة المدير التنفيذي علاء عبدالهادي، حيث تحرص ترميم على التكامل مع جميع شركات القطاع الخاص في تحقيق أهدافها التنموية.

تجدر الاشارة إلى أن جمعية ترميم حرصت منذ تأسيسها على عقد الشراكات مع القطاعين العام والخاص لخدمة المستفيدين من الأسر المحتاجة وبناء حياة كريمة لهم.

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