"الخاطر" يحتفل بزواجه في بلجرشي

احتفل الشاب وليد بن سعد الخاطر، مساء أمس الأول، بزواجه من كريمة علي بن حامد الكلي، في محافظة بلجرشي؛ وذلك بحضور جمع كبير من الأهالي والأعيان والوجهاء والأقارب والأصدقاء.

"سبق" تهنئ الشاب الخاطر، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة.