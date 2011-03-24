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قبل إعادة الفتح غداً.. هنا 9 ضوابط تحكم استقبال طلبات "سُقيا زمزم"

منها أوقات العمل التي تبدأ من 1 ظهراً حتى 9 مساءً ما عدا يوم الجمعة

تستعد شركة المياه الوطنية، غداً الثلاثاء، لاستقبال طالبي مياه زمزم في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسُقيا زمزم، بعد عام من إغلاقه بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وتبدأ أوقات العمل في المشروع من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة التاسعة مساءً لجميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، كما حدّدت 4 عبوات لكل عميل، بقيمة 5.50 ريال وبسعة 5 لترات، كما يمكن إعادة الشراء خلال 15 يوماً.

وبحسب الإجراءات، فإنه سيسمح بوجود عدد 60 عميلاً كحد أقصى داخل مركز خدمة العملاء في أثناء ساعات العمل بالمشروع، والدفع إلكتروني فقط عن طريق "مدى"، وجرى تسهيل مهام وإعطاء ذوي الإعاقة أولوية الخدمة، ولن يتم السماح بالدخول دون لبس الكمامة؛ إضافة إلى عملية الفرز قبل الدخول، وإظهار الحالة الصحية بتطبيق "توكلنا".

شركة المياه الوطنية مياه زمزم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبل إعادة الفتح غداً.. هنا 9 ضوابط تحكم استقبال طلبات "سُقيا زمزم"
سبق

تستعد شركة المياه الوطنية، غداً الثلاثاء، لاستقبال طالبي مياه زمزم في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسُقيا زمزم، بعد عام من إغلاقه بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وتبدأ أوقات العمل في المشروع من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة التاسعة مساءً لجميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، كما حدّدت 4 عبوات لكل عميل، بقيمة 5.50 ريال وبسعة 5 لترات، كما يمكن إعادة الشراء خلال 15 يوماً.

وبحسب الإجراءات، فإنه سيسمح بوجود عدد 60 عميلاً كحد أقصى داخل مركز خدمة العملاء في أثناء ساعات العمل بالمشروع، والدفع إلكتروني فقط عن طريق "مدى"، وجرى تسهيل مهام وإعطاء ذوي الإعاقة أولوية الخدمة، ولن يتم السماح بالدخول دون لبس الكمامة؛ إضافة إلى عملية الفرز قبل الدخول، وإظهار الحالة الصحية بتطبيق "توكلنا".

22 مارس 2021 - 9 شعبان 1442
11:18 AM

قبل إعادة الفتح غداً.. هنا 9 ضوابط تحكم استقبال طلبات "سُقيا زمزم"

منها أوقات العمل التي تبدأ من 1 ظهراً حتى 9 مساءً ما عدا يوم الجمعة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
4
7,131

تستعد شركة المياه الوطنية، غداً الثلاثاء، لاستقبال طالبي مياه زمزم في مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسُقيا زمزم، بعد عام من إغلاقه بسبب ما فرضته جائحة كورونا.

وتبدأ أوقات العمل في المشروع من الساعة الواحدة ظهراً حتى الساعة التاسعة مساءً لجميع أيام الأسبوع ما عدا يوم الجمعة، كما حدّدت 4 عبوات لكل عميل، بقيمة 5.50 ريال وبسعة 5 لترات، كما يمكن إعادة الشراء خلال 15 يوماً.

وبحسب الإجراءات، فإنه سيسمح بوجود عدد 60 عميلاً كحد أقصى داخل مركز خدمة العملاء في أثناء ساعات العمل بالمشروع، والدفع إلكتروني فقط عن طريق "مدى"، وجرى تسهيل مهام وإعطاء ذوي الإعاقة أولوية الخدمة، ولن يتم السماح بالدخول دون لبس الكمامة؛ إضافة إلى عملية الفرز قبل الدخول، وإظهار الحالة الصحية بتطبيق "توكلنا".

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