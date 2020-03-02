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الخضيري: "كورونا" لا ينتشر بالهواء ولا يقفز على البيوت

قال: لو وصل حولك الزم بيتك أو عملك ولا تخالط المصابين

أكّد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ أن فيروس كورونا لا ينتشر بالهواء ولا يقفز على البيوت.

وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": "كورونا" لا ينتشر بالهواء ولا يقفز على البيوت، هو فقط قد يكون موجوداً على بُعد "١ إلى٣ أمتار" من المصاب وفي الغرفة نفسها، لو وصل "كورونا" حولك؛ فقط الزم بيتك أو عملك ومكانك ولا تخالط المصابين ولا المشتبه فيهم، ولا تذهب للمكان الذي فيه مصاب أو مشتبه فيه، وهكذا تكون في مأمن إن شاء الله.

"كورونا" ينتقل فقط إذا تنفست رذاذ مصاب، أو عطس مصاب وأنت على بُعد مترين منه، أو لامست سوائل فمه ثم لمست أنفك وفمك، أو عطس المصاب على سطح طاولة أو أي أدوات شخصية أو لامسها بلعابه.. ثم لامسها السليم خلال ١٢ساعة "لأنه بعد١٠ - ١٢ ساعة يموت فيروس كورونا في مكانه إذا لم يلتقطه شخص آخر".

فهد الخضيري فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخضيري: "كورونا" لا ينتشر بالهواء ولا يقفز على البيوت
سبق

أكّد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ أن فيروس كورونا لا ينتشر بالهواء ولا يقفز على البيوت.

وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": "كورونا" لا ينتشر بالهواء ولا يقفز على البيوت، هو فقط قد يكون موجوداً على بُعد "١ إلى٣ أمتار" من المصاب وفي الغرفة نفسها، لو وصل "كورونا" حولك؛ فقط الزم بيتك أو عملك ومكانك ولا تخالط المصابين ولا المشتبه فيهم، ولا تذهب للمكان الذي فيه مصاب أو مشتبه فيه، وهكذا تكون في مأمن إن شاء الله.

"كورونا" ينتقل فقط إذا تنفست رذاذ مصاب، أو عطس مصاب وأنت على بُعد مترين منه، أو لامست سوائل فمه ثم لمست أنفك وفمك، أو عطس المصاب على سطح طاولة أو أي أدوات شخصية أو لامسها بلعابه.. ثم لامسها السليم خلال ١٢ساعة "لأنه بعد١٠ - ١٢ ساعة يموت فيروس كورونا في مكانه إذا لم يلتقطه شخص آخر".

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
11:33 AM

الخضيري: "كورونا" لا ينتشر بالهواء ولا يقفز على البيوت

قال: لو وصل حولك الزم بيتك أو عملك ولا تخالط المصابين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,067

أكّد أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري؛ أن فيروس كورونا لا ينتشر بالهواء ولا يقفز على البيوت.

وقال اليوم عبر حسابه في "تويتر": "كورونا" لا ينتشر بالهواء ولا يقفز على البيوت، هو فقط قد يكون موجوداً على بُعد "١ إلى٣ أمتار" من المصاب وفي الغرفة نفسها، لو وصل "كورونا" حولك؛ فقط الزم بيتك أو عملك ومكانك ولا تخالط المصابين ولا المشتبه فيهم، ولا تذهب للمكان الذي فيه مصاب أو مشتبه فيه، وهكذا تكون في مأمن إن شاء الله.

"كورونا" ينتقل فقط إذا تنفست رذاذ مصاب، أو عطس مصاب وأنت على بُعد مترين منه، أو لامست سوائل فمه ثم لمست أنفك وفمك، أو عطس المصاب على سطح طاولة أو أي أدوات شخصية أو لامسها بلعابه.. ثم لامسها السليم خلال ١٢ساعة "لأنه بعد١٠ - ١٢ ساعة يموت فيروس كورونا في مكانه إذا لم يلتقطه شخص آخر".

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