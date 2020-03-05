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"التعاون الإسلامي" تشيد بإجراءات الصين في احتواء "كورونا"

حثّت على اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لتجنب مخاطره

حثت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول الأعضاء على الشفافية والمزيد من التعاون، ورحّبت بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لاحتواء فيروس “كورونا” الجديد ومنع انتشاره.

وحثت الأمانة العامة للمنظمة على اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لتجنيب المجتمعات مخاطر المرض، مثمنةً الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، والمجتمع الدولي عموماً.

وأشادت الأمانة العامة بالجهود التي بذلتها الصين من حيث الشفافية وتبادل المعلومات مع الدول، الأمر الذي سيعزز الأمل بالسيطرة على الفيروس والحد من مخاطر انتشاره.

منظمة التعاون الإسلامي فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ أخبار العالم

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"التعاون الإسلامي" تشيد بإجراءات الصين في احتواء "كورونا"
سبق

حثت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول الأعضاء على الشفافية والمزيد من التعاون، ورحّبت بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لاحتواء فيروس “كورونا” الجديد ومنع انتشاره.

وحثت الأمانة العامة للمنظمة على اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لتجنيب المجتمعات مخاطر المرض، مثمنةً الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، والمجتمع الدولي عموماً.

وأشادت الأمانة العامة بالجهود التي بذلتها الصين من حيث الشفافية وتبادل المعلومات مع الدول، الأمر الذي سيعزز الأمل بالسيطرة على الفيروس والحد من مخاطر انتشاره.

05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
04:15 PM

"التعاون الإسلامي" تشيد بإجراءات الصين في احتواء "كورونا"

حثّت على اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لتجنب مخاطره

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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حثت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول الأعضاء على الشفافية والمزيد من التعاون، ورحّبت بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لاحتواء فيروس “كورونا” الجديد ومنع انتشاره.

وحثت الأمانة العامة للمنظمة على اتخاذ المزيد من الإجراءات الوقائية لتجنيب المجتمعات مخاطر المرض، مثمنةً الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، والمجتمع الدولي عموماً.

وأشادت الأمانة العامة بالجهود التي بذلتها الصين من حيث الشفافية وتبادل المعلومات مع الدول، الأمر الذي سيعزز الأمل بالسيطرة على الفيروس والحد من مخاطر انتشاره.

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