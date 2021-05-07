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"المالكي": إنشاء المجلس التنسيقي "السعودي - الباكستاني"

في إطار المساعي الرامية لتعزيز العلاقات بين البلدين

أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان السفير نواف بن سعيد المالكي؛ أن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ يتخللها إبرام عديد من الاتفاقيات.

جاء ذلك خلال حديثه لقناة "الإخبارية"، حيث كشف المالكي؛ أن من أهم هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس التنسيقي السعودي الباكستاني، ويترأس المجلس السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن الجانب الباكستاني رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وأضاف المالكي؛ أن العلاقات بين البلدين علاقات متطورة ومتميزة، وأن هذه الاتفاقيات ستزيد العلاقات وتعمّق أواصر الترابط بين البلدين؛ المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المالكي": إنشاء المجلس التنسيقي "السعودي - الباكستاني"
سبق

أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان السفير نواف بن سعيد المالكي؛ أن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ يتخللها إبرام عديد من الاتفاقيات.

جاء ذلك خلال حديثه لقناة "الإخبارية"، حيث كشف المالكي؛ أن من أهم هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس التنسيقي السعودي الباكستاني، ويترأس المجلس السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن الجانب الباكستاني رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وأضاف المالكي؛ أن العلاقات بين البلدين علاقات متطورة ومتميزة، وأن هذه الاتفاقيات ستزيد العلاقات وتعمّق أواصر الترابط بين البلدين؛ المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
04:19 PM

"المالكي": إنشاء المجلس التنسيقي "السعودي - الباكستاني"

في إطار المساعي الرامية لتعزيز العلاقات بين البلدين

A A A
يوسف سفر - الرياض
1
3,738

أكّد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان السفير نواف بن سعيد المالكي؛ أن زيارة رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان؛ يتخللها إبرام عديد من الاتفاقيات.

جاء ذلك خلال حديثه لقناة "الإخبارية"، حيث كشف المالكي؛ أن من أهم هذه الاتفاقيات إنشاء المجلس التنسيقي السعودي الباكستاني، ويترأس المجلس السعودي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن الجانب الباكستاني رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وأضاف المالكي؛ أن العلاقات بين البلدين علاقات متطورة ومتميزة، وأن هذه الاتفاقيات ستزيد العلاقات وتعمّق أواصر الترابط بين البلدين؛ المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية.

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