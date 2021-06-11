"ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل
مفتوحةٌ للهواة والمحترفين خلال موسم الشتاء.. مع إقامة معرض
كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أن العمل قائمٌ من أجل إطلاق مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل واللقطات القصيرة، وسيُعلن عن وقتها ومساراتها.
وقال "ابن حثلين" عبر حسابه على موقع تويتر: ستكون المسابقة بموسم الشتاء، مع إقامة معرض، وهي مفتوحةٌ للهواة والمحترفين.
ووجّه "ابن حثلين" نادي الإبل إلى ضرورة الترتيب وسرعة الإعلان عن المسابقة؛ لإثراء المكتبة الرقمية ووضع الضوابط لها.
"ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل
ذياب الشمري
سبق
2021-06-11
كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أن العمل قائمٌ من أجل إطلاق مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل واللقطات القصيرة، وسيُعلن عن وقتها ومساراتها.
وقال "ابن حثلين" عبر حسابه على موقع تويتر: ستكون المسابقة بموسم الشتاء، مع إقامة معرض، وهي مفتوحةٌ للهواة والمحترفين.
ووجّه "ابن حثلين" نادي الإبل إلى ضرورة الترتيب وسرعة الإعلان عن المسابقة؛ لإثراء المكتبة الرقمية ووضع الضوابط لها.
11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
05:46 PM
"ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل
مفتوحةٌ للهواة والمحترفين خلال موسم الشتاء.. مع إقامة معرض
كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين، أن العمل قائمٌ من أجل إطلاق مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل واللقطات القصيرة، وسيُعلن عن وقتها ومساراتها.
وقال "ابن حثلين" عبر حسابه على موقع تويتر: ستكون المسابقة بموسم الشتاء، مع إقامة معرض، وهي مفتوحةٌ للهواة والمحترفين.
ووجّه "ابن حثلين" نادي الإبل إلى ضرورة الترتيب وسرعة الإعلان عن المسابقة؛ لإثراء المكتبة الرقمية ووضع الضوابط لها.