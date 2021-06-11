النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل

مفتوحةٌ للهواة والمحترفين خلال موسم الشتاء.. مع إقامة معرض

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين،‏ أن العمل قائمٌ من أجل إطلاق مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل واللقطات القصيرة، وسيُعلن عن وقتها ومساراتها.

وقال "ابن حثلين" عبر حسابه على موقع تويتر: ستكون المسابقة بموسم الشتاء، مع إقامة معرض، وهي مفتوحةٌ للهواة والمحترفين.

ووجّه "ابن حثلين" نادي الإبل إلى ضرورة الترتيب وسرعة الإعلان عن المسابقة؛ لإثراء المكتبة الرقمية ووضع الضوابط لها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل
سبق

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين،‏ أن العمل قائمٌ من أجل إطلاق مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل واللقطات القصيرة، وسيُعلن عن وقتها ومساراتها.

وقال "ابن حثلين" عبر حسابه على موقع تويتر: ستكون المسابقة بموسم الشتاء، مع إقامة معرض، وهي مفتوحةٌ للهواة والمحترفين.

ووجّه "ابن حثلين" نادي الإبل إلى ضرورة الترتيب وسرعة الإعلان عن المسابقة؛ لإثراء المكتبة الرقمية ووضع الضوابط لها.

11 يونيو 2021 - 1 ذو القعدة 1442
05:46 PM

"ابن حثلين" يكشف عن مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل

مفتوحةٌ للهواة والمحترفين خلال موسم الشتاء.. مع إقامة معرض

A A A
ذياب الشمري - الرياض
3
1,773

كشف رئيس مجلس إدارة نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين،‏ أن العمل قائمٌ من أجل إطلاق مسابقة بجوائز ضخمة لأجمل الصور للإبل واللقطات القصيرة، وسيُعلن عن وقتها ومساراتها.

وقال "ابن حثلين" عبر حسابه على موقع تويتر: ستكون المسابقة بموسم الشتاء، مع إقامة معرض، وهي مفتوحةٌ للهواة والمحترفين.

ووجّه "ابن حثلين" نادي الإبل إلى ضرورة الترتيب وسرعة الإعلان عن المسابقة؛ لإثراء المكتبة الرقمية ووضع الضوابط لها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,491
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,025
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,079
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,696

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كيف نصبر على النعيم؟!

كيف نصبر على النعيم؟!

حامد الإقبالي
قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

قطاع المقاولات بين الأمس واليوم.. آمال وتطلعات

محمد بن عبدالعزيز العجلان
مخصصات الرئيس التنفيذي..!

مخصصات الرئيس التنفيذي..!

حسن آل عمير
وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

وسائل التواصل وانتهاك الخصوصية!!

غسان محمد عسيلان
*المصلحجية*

*المصلحجية*

عبدالعزيز بن ذياب
الطمأنة المُهلكة

الطمأنة المُهلكة

مها الجبر
مشتريات بالمليارات

مشتريات بالمليارات

عبدالمحسن الحارثي
شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

شباب الستين.. لا تقاعد بعد اليوم

عبدالغني الشيخ
حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

حماية البيئة واجب شرعي والتزام أخلاقي

بندر مغرم الشهري
من أين أبدأ بك يا محمد؟

من أين أبدأ بك يا محمد؟

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة