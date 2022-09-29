النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"نادي الرياض الأدبي" يشارك بـ200 عنوان في معرض الكتاب

بإصدارات حديثة ومتنوعة

يشارك نادي الرياض الأدبي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، بمئتي عنوان في كافة المسارات الإبداعية عبر ركنه الخاص، الذي سيكون حافلًا بعناوين في الشعر والقصة والرواية والقصة القصيرة، إضافة لكتب سير ذاتية ودراسات بحثية متخصصة.

وبيّن رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور صالح المحمود، أنه تم اختيار إصدارات متنوعة حديثة الصدور في عامي 2020م 2021م، اللذين كانا حافلَين بالإصدارات المتوالية، مشيرًا إلى أن الزائر سيجد خيارات متعددة في مجالات الكتابة لأسماء بارزة في المجال الإبداعي، إضافة لعدد من الإصدارات للمبدعين شباب عمل النادي على دعمهم ونشر كتبهم.

وأشار "المحمود" إلى أن النادي حرص على أن تكون مشاركته في معرض الكتاب بكثافة عناوين وتنوع مسارات إبداعية بكونه حدثًا ثقافيًّا مهمًّا في قطاع صناعة الكتب والنشر، ويمثل نافذة معرفة تبرز الإنتاج السعودي الإبداعي وتحفز المشاركة الثقافية.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
"نادي الرياض الأدبي" يشارك بـ200 عنوان في معرض الكتاب
سبق

يشارك نادي الرياض الأدبي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، بمئتي عنوان في كافة المسارات الإبداعية عبر ركنه الخاص، الذي سيكون حافلًا بعناوين في الشعر والقصة والرواية والقصة القصيرة، إضافة لكتب سير ذاتية ودراسات بحثية متخصصة.

وبيّن رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور صالح المحمود، أنه تم اختيار إصدارات متنوعة حديثة الصدور في عامي 2020م 2021م، اللذين كانا حافلَين بالإصدارات المتوالية، مشيرًا إلى أن الزائر سيجد خيارات متعددة في مجالات الكتابة لأسماء بارزة في المجال الإبداعي، إضافة لعدد من الإصدارات للمبدعين شباب عمل النادي على دعمهم ونشر كتبهم.

وأشار "المحمود" إلى أن النادي حرص على أن تكون مشاركته في معرض الكتاب بكثافة عناوين وتنوع مسارات إبداعية بكونه حدثًا ثقافيًّا مهمًّا في قطاع صناعة الكتب والنشر، ويمثل نافذة معرفة تبرز الإنتاج السعودي الإبداعي وتحفز المشاركة الثقافية.

29 سبتمبر 2021 - 22 صفر 1443
06:49 PM

"نادي الرياض الأدبي" يشارك بـ200 عنوان في معرض الكتاب

بإصدارات حديثة ومتنوعة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
100

يشارك نادي الرياض الأدبي في معرض الرياض الدولي للكتاب 2021، بمئتي عنوان في كافة المسارات الإبداعية عبر ركنه الخاص، الذي سيكون حافلًا بعناوين في الشعر والقصة والرواية والقصة القصيرة، إضافة لكتب سير ذاتية ودراسات بحثية متخصصة.

وبيّن رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور صالح المحمود، أنه تم اختيار إصدارات متنوعة حديثة الصدور في عامي 2020م 2021م، اللذين كانا حافلَين بالإصدارات المتوالية، مشيرًا إلى أن الزائر سيجد خيارات متعددة في مجالات الكتابة لأسماء بارزة في المجال الإبداعي، إضافة لعدد من الإصدارات للمبدعين شباب عمل النادي على دعمهم ونشر كتبهم.

وأشار "المحمود" إلى أن النادي حرص على أن تكون مشاركته في معرض الكتاب بكثافة عناوين وتنوع مسارات إبداعية بكونه حدثًا ثقافيًّا مهمًّا في قطاع صناعة الكتب والنشر، ويمثل نافذة معرفة تبرز الإنتاج السعودي الإبداعي وتحفز المشاركة الثقافية.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,076
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,769
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,946
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,370

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة