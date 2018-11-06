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أُصيب 4 مرات وأصرّ على العودة لتأدية واجبه .. استشهاد الرقيب أول "الحارثي"

يصل جثمانه إلى مكة مساء اليوم ويُدفن في مقبرة الشهداء .. ووالده: شهادته فخر واعتزاز

تلقى ذوو الشهيد رقيب أول "منصور محمد الهماسي الحارثي"؛ خبر استشهاد ابنهم على الحد الجنوبي من الوطن، بالصبر والثبات، مؤكدين أنهم جميعاً فداء لهذا الوطن، وفخورون بما سطره ابنهم الشهيد.

وقال المواطن محمد بن طاحوس الحارثي؛ لـ "سبق"، إن ابنه الشهيد "منصور"؛ متزوج وله 3 أبناء، مشيراً إلى أن نجله استُشهد أمس الإثنين، في أثناء الاشتباك مع ميليشيات الإرهاب الحوثية.

وأضاف: "تعرّض ابني منصور لأربع إصابات على الحد الجنوبي وشُفي منها جميعها، وبعد كل إصابة كان يُصر على العودة ليؤدي واجبه للذود عن حدود الوطن مع زملائه".

واختتم: "من المنتظر أن يصل جثمان ابني الشهيد رقيب أول منصور الحارثي؛ مساء اليوم الثلاثاء، إلى منطقة مكة المكرّمة وسيُصلى عليه في مدينة مكة المكرّمة ويُدفن بمقبرة الشهداء".

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أُصيب 4 مرات وأصرّ على العودة لتأدية واجبه .. استشهاد الرقيب أول "الحارثي"
سبق

تلقى ذوو الشهيد رقيب أول "منصور محمد الهماسي الحارثي"؛ خبر استشهاد ابنهم على الحد الجنوبي من الوطن، بالصبر والثبات، مؤكدين أنهم جميعاً فداء لهذا الوطن، وفخورون بما سطره ابنهم الشهيد.

وقال المواطن محمد بن طاحوس الحارثي؛ لـ "سبق"، إن ابنه الشهيد "منصور"؛ متزوج وله 3 أبناء، مشيراً إلى أن نجله استُشهد أمس الإثنين، في أثناء الاشتباك مع ميليشيات الإرهاب الحوثية.

وأضاف: "تعرّض ابني منصور لأربع إصابات على الحد الجنوبي وشُفي منها جميعها، وبعد كل إصابة كان يُصر على العودة ليؤدي واجبه للذود عن حدود الوطن مع زملائه".

واختتم: "من المنتظر أن يصل جثمان ابني الشهيد رقيب أول منصور الحارثي؛ مساء اليوم الثلاثاء، إلى منطقة مكة المكرّمة وسيُصلى عليه في مدينة مكة المكرّمة ويُدفن بمقبرة الشهداء".

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
01:39 PM

أُصيب 4 مرات وأصرّ على العودة لتأدية واجبه .. استشهاد الرقيب أول "الحارثي"

يصل جثمانه إلى مكة مساء اليوم ويُدفن في مقبرة الشهداء .. ووالده: شهادته فخر واعتزاز

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سويد الحارثي - الطائف
29
80,834

تلقى ذوو الشهيد رقيب أول "منصور محمد الهماسي الحارثي"؛ خبر استشهاد ابنهم على الحد الجنوبي من الوطن، بالصبر والثبات، مؤكدين أنهم جميعاً فداء لهذا الوطن، وفخورون بما سطره ابنهم الشهيد.

وقال المواطن محمد بن طاحوس الحارثي؛ لـ "سبق"، إن ابنه الشهيد "منصور"؛ متزوج وله 3 أبناء، مشيراً إلى أن نجله استُشهد أمس الإثنين، في أثناء الاشتباك مع ميليشيات الإرهاب الحوثية.

وأضاف: "تعرّض ابني منصور لأربع إصابات على الحد الجنوبي وشُفي منها جميعها، وبعد كل إصابة كان يُصر على العودة ليؤدي واجبه للذود عن حدود الوطن مع زملائه".

واختتم: "من المنتظر أن يصل جثمان ابني الشهيد رقيب أول منصور الحارثي؛ مساء اليوم الثلاثاء، إلى منطقة مكة المكرّمة وسيُصلى عليه في مدينة مكة المكرّمة ويُدفن بمقبرة الشهداء".

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