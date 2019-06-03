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دراسة حديثة: هذا ما سيحدث لقلبك بعد تناول 25 كوب قهوة في اليوم

أجرتها جامعة الملكة ماري البريطانية وخالفت نتائج دراسات سابقة

خَلُصَتْ دراسة بريطانية حديثة إلى نتائج تحمل أخباراً سارة لمُحبي القهوة وعشاقها، لافتة إلى أن تناول 25 كوب قهوة يومياً لا يؤثر سلباً في صحة القلب، بعكس الدراسات السابقة التي أشارت إلى أن كثرة القهوة تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين وتزيد من احتمال الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وشملت الدراسة الصادرة من جامعة الملكة ماري البريطانية، 8000 شخص في المملكة المتحدة، إذ تمّ تقسيمهم إلى 3 مجموعات، الأولى تضمنت مشاركين يتناولون قرابة كوب قهوة واحد في اليوم، والثانية شملت أشخاص يشربون ما بين كوب إلى 3 أكواب يومياً، أما الثالثة ممن يتناولون أكثر من 3 أكواب قهوة يومياً، بعضهم تناول 25 كوب قهوة في اليوم.

ووفق "الألمانية" وجدت الدراسة أن الذين تناولوا هذه الكمية الكبيرة وأعلى من المُوصي بها، لم يكونوا أكثر عُرضة للإصابة بأمراض القلب أو تصلب الشرايين مقارنة بأولئك الذين تناولوا كوباً واحداً في اليوم، بحسب ما ورد في صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، اليوم الإثنين.

يُشار إلى أن جميع المشاركين خضعوا لفحوص القلب واختبار معدل نبضات القلب باستخدام موجات الأشعة تحت الحمراء، ووجد الباحثون أن نتائج الاختبارات لم تُظهر أي مشكلات في القلب، بعد أخذ عوامل معينة مثل العمر والوزن وحالة التدخين في الحسبان.

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دراسة حديثة: هذا ما سيحدث لقلبك بعد تناول 25 كوب قهوة في اليوم
سبق

خَلُصَتْ دراسة بريطانية حديثة إلى نتائج تحمل أخباراً سارة لمُحبي القهوة وعشاقها، لافتة إلى أن تناول 25 كوب قهوة يومياً لا يؤثر سلباً في صحة القلب، بعكس الدراسات السابقة التي أشارت إلى أن كثرة القهوة تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين وتزيد من احتمال الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وشملت الدراسة الصادرة من جامعة الملكة ماري البريطانية، 8000 شخص في المملكة المتحدة، إذ تمّ تقسيمهم إلى 3 مجموعات، الأولى تضمنت مشاركين يتناولون قرابة كوب قهوة واحد في اليوم، والثانية شملت أشخاص يشربون ما بين كوب إلى 3 أكواب يومياً، أما الثالثة ممن يتناولون أكثر من 3 أكواب قهوة يومياً، بعضهم تناول 25 كوب قهوة في اليوم.

ووفق "الألمانية" وجدت الدراسة أن الذين تناولوا هذه الكمية الكبيرة وأعلى من المُوصي بها، لم يكونوا أكثر عُرضة للإصابة بأمراض القلب أو تصلب الشرايين مقارنة بأولئك الذين تناولوا كوباً واحداً في اليوم، بحسب ما ورد في صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، اليوم الإثنين.

يُشار إلى أن جميع المشاركين خضعوا لفحوص القلب واختبار معدل نبضات القلب باستخدام موجات الأشعة تحت الحمراء، ووجد الباحثون أن نتائج الاختبارات لم تُظهر أي مشكلات في القلب، بعد أخذ عوامل معينة مثل العمر والوزن وحالة التدخين في الحسبان.

03 يونيو 2019 - 29 رمضان 1440
11:54 AM

دراسة حديثة: هذا ما سيحدث لقلبك بعد تناول 25 كوب قهوة في اليوم

أجرتها جامعة الملكة ماري البريطانية وخالفت نتائج دراسات سابقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خَلُصَتْ دراسة بريطانية حديثة إلى نتائج تحمل أخباراً سارة لمُحبي القهوة وعشاقها، لافتة إلى أن تناول 25 كوب قهوة يومياً لا يؤثر سلباً في صحة القلب، بعكس الدراسات السابقة التي أشارت إلى أن كثرة القهوة تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين وتزيد من احتمال الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية.

وشملت الدراسة الصادرة من جامعة الملكة ماري البريطانية، 8000 شخص في المملكة المتحدة، إذ تمّ تقسيمهم إلى 3 مجموعات، الأولى تضمنت مشاركين يتناولون قرابة كوب قهوة واحد في اليوم، والثانية شملت أشخاص يشربون ما بين كوب إلى 3 أكواب يومياً، أما الثالثة ممن يتناولون أكثر من 3 أكواب قهوة يومياً، بعضهم تناول 25 كوب قهوة في اليوم.

ووفق "الألمانية" وجدت الدراسة أن الذين تناولوا هذه الكمية الكبيرة وأعلى من المُوصي بها، لم يكونوا أكثر عُرضة للإصابة بأمراض القلب أو تصلب الشرايين مقارنة بأولئك الذين تناولوا كوباً واحداً في اليوم، بحسب ما ورد في صحيفة "دايلي ميل" البريطانية، اليوم الإثنين.

يُشار إلى أن جميع المشاركين خضعوا لفحوص القلب واختبار معدل نبضات القلب باستخدام موجات الأشعة تحت الحمراء، ووجد الباحثون أن نتائج الاختبارات لم تُظهر أي مشكلات في القلب، بعد أخذ عوامل معينة مثل العمر والوزن وحالة التدخين في الحسبان.

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