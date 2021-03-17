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"عون" يخير "الحريري" بين مشاركته بتأليف الحكومة أو التنحي

قال: لا فائدة من المناصب إن انهار لبنان

دعا رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم (الأربعاء)، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للتنحي عن تأليف الحكومة في حال وجد نفسه عاجزاً عن ذلك، وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدّى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، وإفساح المجال أمام كل قادر على التأليف.

وبرر "عون" عبر حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر" دعوته إلى "الحريري" بـ"مسؤوليّته الدستوريّة وضميره الإنساني والوطني، ذلك أنّ مثل هذه المعاناة الشعبيّة لن ترحم المسؤول عن التعطيل والإقصاء وتأبيد تصريف الأعمال"، على حد قوله.

ودعوتي مصمّمة وصادقة للرئيس المكلّف إلى أن يبادر فوراً إلى أحد الخيارين المتاحين، إما الإتيان إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي، وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير، أو التنحي.


وقال الرئيس اللبناني: "لا فائدة من كلّ المناصب وتقاذف المسؤوليّات إن انهار لبنان وأصبح الشعب أسير اليأس والإحباط، حيث لا مفرّ له سوى الغضب".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"عون" يخير "الحريري" بين مشاركته بتأليف الحكومة أو التنحي
سبق

دعا رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم (الأربعاء)، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للتنحي عن تأليف الحكومة في حال وجد نفسه عاجزاً عن ذلك، وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدّى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، وإفساح المجال أمام كل قادر على التأليف.

وبرر "عون" عبر حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر" دعوته إلى "الحريري" بـ"مسؤوليّته الدستوريّة وضميره الإنساني والوطني، ذلك أنّ مثل هذه المعاناة الشعبيّة لن ترحم المسؤول عن التعطيل والإقصاء وتأبيد تصريف الأعمال"، على حد قوله.

ودعوتي مصمّمة وصادقة للرئيس المكلّف إلى أن يبادر فوراً إلى أحد الخيارين المتاحين، إما الإتيان إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي، وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير، أو التنحي.


وقال الرئيس اللبناني: "لا فائدة من كلّ المناصب وتقاذف المسؤوليّات إن انهار لبنان وأصبح الشعب أسير اليأس والإحباط، حيث لا مفرّ له سوى الغضب".

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
09:46 PM

"عون" يخير "الحريري" بين مشاركته بتأليف الحكومة أو التنحي

قال: لا فائدة من المناصب إن انهار لبنان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعا رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، اليوم (الأربعاء)، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري للتنحي عن تأليف الحكومة في حال وجد نفسه عاجزاً عن ذلك، وترؤس حكومة إنقاذ وطني تتصدّى للأوضاع الخطيرة التي تعاني منها البلاد والعباد، وإفساح المجال أمام كل قادر على التأليف.

وبرر "عون" عبر حساب الرئاسة اللبنانية على "تويتر" دعوته إلى "الحريري" بـ"مسؤوليّته الدستوريّة وضميره الإنساني والوطني، ذلك أنّ مثل هذه المعاناة الشعبيّة لن ترحم المسؤول عن التعطيل والإقصاء وتأبيد تصريف الأعمال"، على حد قوله.

ودعوتي مصمّمة وصادقة للرئيس المكلّف إلى أن يبادر فوراً إلى أحد الخيارين المتاحين، إما الإتيان إلى قصر بعبدا من أجل التأليف الفوري للحكومة بالاتفاق معي، وفق الآلية والمعايير الدستورية المعتمدة في تأليف الحكومات من دون تحجج أو تأخير، أو التنحي.


وقال الرئيس اللبناني: "لا فائدة من كلّ المناصب وتقاذف المسؤوليّات إن انهار لبنان وأصبح الشعب أسير اليأس والإحباط، حيث لا مفرّ له سوى الغضب".

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