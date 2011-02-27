تعذّر بأكبر المستشفيات .. أب وأم يناشدان: بين شفاء ابننا وانهياره قرار عاجل

يرقد في مستشفى عسير بعد حادث ويحتاج إلى زراعة شرايين وأعصاب وعضلات

ناشدت والدة الشاب عبدالله مريع عسيري؛ المنوّم بمستشفى عسير المركزي، إنقاذ حياة ابنها الذي يحتاج إلى زراعة شرايين وأعصاب وعضلات وجلد وتجبير للعظام بعد حادث مروري تعرّض له، وعجز المستشفى عن القيام بها.

وأفادت عائلة المصاب، لـ "سبق"، بأن علاج ابنهم تعذر في أكبر المستشفيات مثل مستشفى الملك فيصل التخصُّصي، ومستشفى الملك سعود، ومدينة الملك فهد الطبية.

كما ناشد والد الشاب المصاب المواطن مريع محمد المغيدي عسيري؛ أمير منطقة عسير فيصل بن خالد، ووزير الصحة توفيق الربيعة، التدخل عاجلاً لإنقاذ حياة ابنه الذي يحتاج إلى قرار علاج.

وأشار إلى أن الطبيب المعالج أوصى بسرعة التدخّل خوفاً من تضاعف الحالة وحدوث ما لا تحمد عقباه، واستدرك قائلاً: "أتمنى معالجة ابني خارج البلاد لعدم توافر علاجه داخل المملكة".