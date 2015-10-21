النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مستشفى الملك عبدالعزيز ينفذ زيارة لدار الرعاية الاجتماعية

في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لكبار السن.. وتحت شعار: "لأنهم غالين علينا"

نظم مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، زيارة لنزلاء دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة، تحت شعار: "لأنهم غالين علينا"، بحضور المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور محمد العتيبي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لكبار السن، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة على مستوى العالم في شهر أكتوبر من كل عام، وكان في استقبالهم الأخصائي الاجتماعي مواصل الشريف، وعدد من منسوبي دار الرعاية الاجتماعية.

تضمنت المبادرة مشاركة عدد من الأقسام الطبية التي قدمت التوعية والتثقيف وبعضًا من الهدايا التذكارية للنزلاء، وفلكلورًا شعبيًّا، التي كان لها أثر إيجابي على نفوس النزلاء.

وأوضح المدير التنفيذي للخدمات الطبية الدكتور محمد العتيبي أن هذه المبادرة تأتي ضمن رسالة المستشفى التوعوية والتثقيفية والوقائية والتواصل مع هذه الفئة الغالية علينا جميعًا؛ لتقديم التوعية والعناية الطبية لهم.

وأكد على أن مثل هذه المبادرات تُعتبر سعادة لنا جميعًا؛ لما تحمله من خير عظيم وأجر كبير، مرحبًا بأي فكرة أو اقتراح قد يسهمان في تطوير الخدمات التي تقدم لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، ومقدمًا شكره للموارد البشرية، ممثلًا في دار الرعاية الاجتماعية بمكة.

من جهة أخرى وصف الأخصائي الاجتماعي مواصل الشريف، انطباع المسنين لهذه المبادرة بالإيجابي، الذي انعكس من خلال تفاعلهم الذي بدى واضحًا عليهم جميعًا، مقدمًا شكره لإدارة مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة ولكل المشاركين بهذه المبادرة، متمنيًا أنْ تستمر مثل هذه الشراكة التي تعود بالنفع والفائدة للنزلاء والدعم.

وتم في نهاية المبادرة تكريم راعي المبادرة وجميع الأقسام المشاركة من قِبل دار الرعاية الاجتماعية بمكة.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
مستشفى الملك عبدالعزيز ينفذ زيارة لدار الرعاية الاجتماعية
سبق

نظم مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، زيارة لنزلاء دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة، تحت شعار: "لأنهم غالين علينا"، بحضور المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور محمد العتيبي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لكبار السن، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة على مستوى العالم في شهر أكتوبر من كل عام، وكان في استقبالهم الأخصائي الاجتماعي مواصل الشريف، وعدد من منسوبي دار الرعاية الاجتماعية.

تضمنت المبادرة مشاركة عدد من الأقسام الطبية التي قدمت التوعية والتثقيف وبعضًا من الهدايا التذكارية للنزلاء، وفلكلورًا شعبيًّا، التي كان لها أثر إيجابي على نفوس النزلاء.

وأوضح المدير التنفيذي للخدمات الطبية الدكتور محمد العتيبي أن هذه المبادرة تأتي ضمن رسالة المستشفى التوعوية والتثقيفية والوقائية والتواصل مع هذه الفئة الغالية علينا جميعًا؛ لتقديم التوعية والعناية الطبية لهم.

وأكد على أن مثل هذه المبادرات تُعتبر سعادة لنا جميعًا؛ لما تحمله من خير عظيم وأجر كبير، مرحبًا بأي فكرة أو اقتراح قد يسهمان في تطوير الخدمات التي تقدم لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، ومقدمًا شكره للموارد البشرية، ممثلًا في دار الرعاية الاجتماعية بمكة.

من جهة أخرى وصف الأخصائي الاجتماعي مواصل الشريف، انطباع المسنين لهذه المبادرة بالإيجابي، الذي انعكس من خلال تفاعلهم الذي بدى واضحًا عليهم جميعًا، مقدمًا شكره لإدارة مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة ولكل المشاركين بهذه المبادرة، متمنيًا أنْ تستمر مثل هذه الشراكة التي تعود بالنفع والفائدة للنزلاء والدعم.

وتم في نهاية المبادرة تكريم راعي المبادرة وجميع الأقسام المشاركة من قِبل دار الرعاية الاجتماعية بمكة.

20 أكتوبر 2021 - 14 ربيع الأول 1443
05:31 PM

مستشفى الملك عبدالعزيز ينفذ زيارة لدار الرعاية الاجتماعية

في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لكبار السن.. وتحت شعار: "لأنهم غالين علينا"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
1
1,219

نظم مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة، زيارة لنزلاء دار الرعاية الاجتماعية بمكة المكرمة، تحت شعار: "لأنهم غالين علينا"، بحضور المدير التنفيذي للمستشفى الدكتور محمد العتيبي.

وتأتي هذه المبادرة في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لكبار السن، الذي أقرته منظمة الأمم المتحدة على مستوى العالم في شهر أكتوبر من كل عام، وكان في استقبالهم الأخصائي الاجتماعي مواصل الشريف، وعدد من منسوبي دار الرعاية الاجتماعية.

تضمنت المبادرة مشاركة عدد من الأقسام الطبية التي قدمت التوعية والتثقيف وبعضًا من الهدايا التذكارية للنزلاء، وفلكلورًا شعبيًّا، التي كان لها أثر إيجابي على نفوس النزلاء.

وأوضح المدير التنفيذي للخدمات الطبية الدكتور محمد العتيبي أن هذه المبادرة تأتي ضمن رسالة المستشفى التوعوية والتثقيفية والوقائية والتواصل مع هذه الفئة الغالية علينا جميعًا؛ لتقديم التوعية والعناية الطبية لهم.

وأكد على أن مثل هذه المبادرات تُعتبر سعادة لنا جميعًا؛ لما تحمله من خير عظيم وأجر كبير، مرحبًا بأي فكرة أو اقتراح قد يسهمان في تطوير الخدمات التي تقدم لهذه الفئة الغالية على قلوبنا، ومقدمًا شكره للموارد البشرية، ممثلًا في دار الرعاية الاجتماعية بمكة.

من جهة أخرى وصف الأخصائي الاجتماعي مواصل الشريف، انطباع المسنين لهذه المبادرة بالإيجابي، الذي انعكس من خلال تفاعلهم الذي بدى واضحًا عليهم جميعًا، مقدمًا شكره لإدارة مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة ولكل المشاركين بهذه المبادرة، متمنيًا أنْ تستمر مثل هذه الشراكة التي تعود بالنفع والفائدة للنزلاء والدعم.

وتم في نهاية المبادرة تكريم راعي المبادرة وجميع الأقسام المشاركة من قِبل دار الرعاية الاجتماعية بمكة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,037
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,651
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,964
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,077

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا سجن إلا لمجرم

لا سجن إلا لمجرم

حسن آل عمير
الاستثمار من الداخل

الاستثمار من الداخل

محمد باحارث
صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

صدام "هنتنجتون" بين مجموعة "كواد" وشراكة "أوكوس"

سلمان بن حسين الحربي
التسوُّق بأريحيـة..!!

التسوُّق بأريحيـة..!!

محمد الصيعري
‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

‏المصاحف القديمة والتالفة.. حتى لا تُهجر

عبدالرحمن المرشد
"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

"نيوم" تخطف الأضواء وتتصدر اهتمامات الإعلام

علي آل شرمة
انهيار السياق.. أزمة تقنية

انهيار السياق.. أزمة تقنية

مها الجبر
في أروقة الجامعة..!

في أروقة الجامعة..!

بدر الغامدي
النصابون أسياد التقنية

النصابون أسياد التقنية

عبدالغني الشيخ
تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

تكامُل استراتيجية الاستثمار مع برامج الرؤية

عبدالمحسن الحارثي
لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة