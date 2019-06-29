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نوفاك: اتفاق روسيا والسعودية يظهر الالتزام باستقرار سوق النفط

بوتين: ربما لستة أو تسعة أشهر ويرجّح أن يكون ذلك حتى 9

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك؛ في بيان اليوم السبت، إن الاتفاق بين روسيا والسعودية على تمديد تخفيضات إنتاج الخام يظهر التزام البلدين باستقرار سوق النفط.

ووفق ما نقلته "رويترز" اتفقت السعودية وروسيا على تمديد اتفاق "أوبك" لخفض إمدادات الخام لمدة بين ستة وتسعة أشهر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال إن موسكو والرياض اتفقتا على تمديد الاتفاق الذي يحدّ من إنتاج النفط؛ نظراً لوفرة الإمدادات في العالم.

وصرح بوتين للصحافيين عقب قمة مجموعة العشرين في أوساكا: "سنمدّد الاتفاق، (نحن) روسيا والسعودية. بالنسبة للمدة، سنفكر في ذلك، ربما لستة أو تسعة أشهر. يرجح أن يكون ذلك حتى تسعة أشهر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نوفاك: اتفاق روسيا والسعودية يظهر الالتزام باستقرار سوق النفط
سبق

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك؛ في بيان اليوم السبت، إن الاتفاق بين روسيا والسعودية على تمديد تخفيضات إنتاج الخام يظهر التزام البلدين باستقرار سوق النفط.

ووفق ما نقلته "رويترز" اتفقت السعودية وروسيا على تمديد اتفاق "أوبك" لخفض إمدادات الخام لمدة بين ستة وتسعة أشهر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال إن موسكو والرياض اتفقتا على تمديد الاتفاق الذي يحدّ من إنتاج النفط؛ نظراً لوفرة الإمدادات في العالم.

وصرح بوتين للصحافيين عقب قمة مجموعة العشرين في أوساكا: "سنمدّد الاتفاق، (نحن) روسيا والسعودية. بالنسبة للمدة، سنفكر في ذلك، ربما لستة أو تسعة أشهر. يرجح أن يكون ذلك حتى تسعة أشهر".

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
01:27 PM

نوفاك: اتفاق روسيا والسعودية يظهر الالتزام باستقرار سوق النفط

بوتين: ربما لستة أو تسعة أشهر ويرجّح أن يكون ذلك حتى 9

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك؛ في بيان اليوم السبت، إن الاتفاق بين روسيا والسعودية على تمديد تخفيضات إنتاج الخام يظهر التزام البلدين باستقرار سوق النفط.

ووفق ما نقلته "رويترز" اتفقت السعودية وروسيا على تمديد اتفاق "أوبك" لخفض إمدادات الخام لمدة بين ستة وتسعة أشهر.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد قال إن موسكو والرياض اتفقتا على تمديد الاتفاق الذي يحدّ من إنتاج النفط؛ نظراً لوفرة الإمدادات في العالم.

وصرح بوتين للصحافيين عقب قمة مجموعة العشرين في أوساكا: "سنمدّد الاتفاق، (نحن) روسيا والسعودية. بالنسبة للمدة، سنفكر في ذلك، ربما لستة أو تسعة أشهر. يرجح أن يكون ذلك حتى تسعة أشهر".

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