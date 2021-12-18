النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ليست البدانة فقط.. أمراض "قاتلة" تُسببها الأغذية المصنّعة: تجنبها فورًا

"الألمانية للتغذية": احتواؤها على "الدهون المتحولة" يسبب مخاطر عدة

حذّرت الجمعية الألمانية للتغذية، من مخاطر تناول الأغذية المصنّعة على الصحة؛ مشيرة إلى أنها لا تؤدي إلى البدانة فقط؛ بل ترفع أيضًا خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضحت الجمعية أن السبب في ذلك يرجع إلى احتواء الأغذية المصنّعة على ما يُعرف بالدهون المتحولة Trans fats، التي ترفع نسبة الكوليسترول الضار بالدم؛ مما يؤدي إلى تصلب وانسداد الشرايين.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية؛ فقد رأت الجمعية أنه لتجنب هذه المخاطر؛ لا بد من الإقلال من الأغذية المصنعة مثل البطاطس المحمرة، ورقائق البطاطس، والمخبوزات، والحلويات، والأطعمة الجاهزة، والوجبات السريعة.

الأغذية المصعنة الجمعية الألمانية للتغذية

الرئيسية/ محطات

اعلان
ليست البدانة فقط.. أمراض "قاتلة" تُسببها الأغذية المصنّعة: تجنبها فورًا
سبق

حذّرت الجمعية الألمانية للتغذية، من مخاطر تناول الأغذية المصنّعة على الصحة؛ مشيرة إلى أنها لا تؤدي إلى البدانة فقط؛ بل ترفع أيضًا خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضحت الجمعية أن السبب في ذلك يرجع إلى احتواء الأغذية المصنّعة على ما يُعرف بالدهون المتحولة Trans fats، التي ترفع نسبة الكوليسترول الضار بالدم؛ مما يؤدي إلى تصلب وانسداد الشرايين.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية؛ فقد رأت الجمعية أنه لتجنب هذه المخاطر؛ لا بد من الإقلال من الأغذية المصنعة مثل البطاطس المحمرة، ورقائق البطاطس، والمخبوزات، والحلويات، والأطعمة الجاهزة، والوجبات السريعة.

18 ديسمبر 2019 - 21 ربيع الآخر 1441
09:16 AM

ليست البدانة فقط.. أمراض "قاتلة" تُسببها الأغذية المصنّعة: تجنبها فورًا

"الألمانية للتغذية": احتواؤها على "الدهون المتحولة" يسبب مخاطر عدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
3,021

حذّرت الجمعية الألمانية للتغذية، من مخاطر تناول الأغذية المصنّعة على الصحة؛ مشيرة إلى أنها لا تؤدي إلى البدانة فقط؛ بل ترفع أيضًا خطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

وأوضحت الجمعية أن السبب في ذلك يرجع إلى احتواء الأغذية المصنّعة على ما يُعرف بالدهون المتحولة Trans fats، التي ترفع نسبة الكوليسترول الضار بالدم؛ مما يؤدي إلى تصلب وانسداد الشرايين.

ووفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الألمانية؛ فقد رأت الجمعية أنه لتجنب هذه المخاطر؛ لا بد من الإقلال من الأغذية المصنعة مثل البطاطس المحمرة، ورقائق البطاطس، والمخبوزات، والحلويات، والأطعمة الجاهزة، والوجبات السريعة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
14,413
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,311
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
34,685
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,108

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز
"الآن يأتي العالم إلينا".. تركي آل الشيخ "صانع الترفيه" الذي خلق مفاهيم جديدة للإنجاز

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة