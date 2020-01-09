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"غرفة الرياض" تستعرض دور هيئة الاستثمار في خدمة المستثمر المحلي

لديها برامج متعددة لإزاحة العوائق بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات

نظّمت "غرفة الرياض" -ممثلة في قطاع دعم الأعمال- بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بمقر الغرفة أمس، لقاءً تعريفيًّا بالخدمات المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار للمستثمر المحلي، بحضور عدد من المستثمرين والمهتمين بالاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد المدير التنفيذي لعلاقات واستشارات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار خالد الشدي، أن الهيئة تتيح خدمات نوعية لدعم المستثمر المحلي؛ مشيرًا إلى أن لدى الهيئة برامج متعددة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وإزاحة العوائق بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وقال: بيئة الاستثمار في المملكة حققت تقدمًا كبيرًا خلال الأعوام القليلة الماضية؛ وذلك وفقًا لعدد من التقارير والمؤشرات الدولية؛ ومن أهمها تقرير سهولة الأعمال، الصادر عن البنك في أكتوبر الماضي، والذي وضع المملكة في المرتبة الأولى عالميًّا في سرعة تنفيذ الإصلاحات.

واستعرض "الشدي" أبرز الخدمات التي تقدّمها الهيئة للمستثمر المحلي؛ مبينًا أن الخدمات تشمل الدراسات الاقتصادية للسوق والتي توفر تقارير معيارية عن السوق ومشاركة قواعد البيانات، وبناء الشراكة والربط مع الجهات التجارية والصناعية في المملكة وخارجها.

وأشار إلى مبادرة "استثمر في السعودية" كهوية استثمارية للمملكة تخدم جميع الهيئات الحكومية؛ من حيث الترويج للمملكة كوجهة للاستثمار، وتعريف العالم بالفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في السعودية، وتعزيز سمعة بيئة الاستثمار فيها.

وأفاد المدير التنفيذي لعلاقات واستشارات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار، بأن السوق الاقتصادي السعودي يشهد تطورات إيجابية وقفزات نوعية؛ مما يزيد من جاذبية السعودية كوجهة للاستثمار؛ حيث تقدم فرصًا غنية في مختلف القطاعات وموارد مميزة وظروفًا مواتية للسوق وأنظمة مبسطة وداعمة للاستثمار.

غرفة الرياض الهيئة العامة للاستثمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"غرفة الرياض" تستعرض دور هيئة الاستثمار في خدمة المستثمر المحلي
سبق

نظّمت "غرفة الرياض" -ممثلة في قطاع دعم الأعمال- بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بمقر الغرفة أمس، لقاءً تعريفيًّا بالخدمات المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار للمستثمر المحلي، بحضور عدد من المستثمرين والمهتمين بالاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد المدير التنفيذي لعلاقات واستشارات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار خالد الشدي، أن الهيئة تتيح خدمات نوعية لدعم المستثمر المحلي؛ مشيرًا إلى أن لدى الهيئة برامج متعددة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وإزاحة العوائق بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وقال: بيئة الاستثمار في المملكة حققت تقدمًا كبيرًا خلال الأعوام القليلة الماضية؛ وذلك وفقًا لعدد من التقارير والمؤشرات الدولية؛ ومن أهمها تقرير سهولة الأعمال، الصادر عن البنك في أكتوبر الماضي، والذي وضع المملكة في المرتبة الأولى عالميًّا في سرعة تنفيذ الإصلاحات.

واستعرض "الشدي" أبرز الخدمات التي تقدّمها الهيئة للمستثمر المحلي؛ مبينًا أن الخدمات تشمل الدراسات الاقتصادية للسوق والتي توفر تقارير معيارية عن السوق ومشاركة قواعد البيانات، وبناء الشراكة والربط مع الجهات التجارية والصناعية في المملكة وخارجها.

وأشار إلى مبادرة "استثمر في السعودية" كهوية استثمارية للمملكة تخدم جميع الهيئات الحكومية؛ من حيث الترويج للمملكة كوجهة للاستثمار، وتعريف العالم بالفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في السعودية، وتعزيز سمعة بيئة الاستثمار فيها.

وأفاد المدير التنفيذي لعلاقات واستشارات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار، بأن السوق الاقتصادي السعودي يشهد تطورات إيجابية وقفزات نوعية؛ مما يزيد من جاذبية السعودية كوجهة للاستثمار؛ حيث تقدم فرصًا غنية في مختلف القطاعات وموارد مميزة وظروفًا مواتية للسوق وأنظمة مبسطة وداعمة للاستثمار.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
01:48 PM

"غرفة الرياض" تستعرض دور هيئة الاستثمار في خدمة المستثمر المحلي

لديها برامج متعددة لإزاحة العوائق بالتعاون والتنسيق مع كل الجهات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نظّمت "غرفة الرياض" -ممثلة في قطاع دعم الأعمال- بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار بمقر الغرفة أمس، لقاءً تعريفيًّا بالخدمات المقدمة من الهيئة العامة للاستثمار للمستثمر المحلي، بحضور عدد من المستثمرين والمهتمين بالاستثمار المحلي والأجنبي.

وأكد المدير التنفيذي لعلاقات واستشارات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار خالد الشدي، أن الهيئة تتيح خدمات نوعية لدعم المستثمر المحلي؛ مشيرًا إلى أن لدى الهيئة برامج متعددة تستهدف تعزيز بيئة الاستثمار وإزاحة العوائق بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وقال: بيئة الاستثمار في المملكة حققت تقدمًا كبيرًا خلال الأعوام القليلة الماضية؛ وذلك وفقًا لعدد من التقارير والمؤشرات الدولية؛ ومن أهمها تقرير سهولة الأعمال، الصادر عن البنك في أكتوبر الماضي، والذي وضع المملكة في المرتبة الأولى عالميًّا في سرعة تنفيذ الإصلاحات.

واستعرض "الشدي" أبرز الخدمات التي تقدّمها الهيئة للمستثمر المحلي؛ مبينًا أن الخدمات تشمل الدراسات الاقتصادية للسوق والتي توفر تقارير معيارية عن السوق ومشاركة قواعد البيانات، وبناء الشراكة والربط مع الجهات التجارية والصناعية في المملكة وخارجها.

وأشار إلى مبادرة "استثمر في السعودية" كهوية استثمارية للمملكة تخدم جميع الهيئات الحكومية؛ من حيث الترويج للمملكة كوجهة للاستثمار، وتعريف العالم بالفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في السعودية، وتعزيز سمعة بيئة الاستثمار فيها.

وأفاد المدير التنفيذي لعلاقات واستشارات المستثمرين في الهيئة العامة للاستثمار، بأن السوق الاقتصادي السعودي يشهد تطورات إيجابية وقفزات نوعية؛ مما يزيد من جاذبية السعودية كوجهة للاستثمار؛ حيث تقدم فرصًا غنية في مختلف القطاعات وموارد مميزة وظروفًا مواتية للسوق وأنظمة مبسطة وداعمة للاستثمار.

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