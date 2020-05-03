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اليوم وليلة الغد.. الحصيني يتوقعها أجواء ماطرة وحبات البرد حاضرة

قال: حالة الأمطار تؤثر في مناطق عدة إضافة لـ"نواحي #الربع_الخالي"

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد وليلة الاثنين -إن شاء الله- أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

وقال عبر "تويتر": هذه الأمطار متوقعة على: (الباحة، وعسير، وجازان، ونجران، وشرقها، وجنوب الشرقية نواحي #الربع_الخالي، تمتد إلى الإمارات وسلطنة عمان واليمن".

وأضاف أنه يتبعها نشاط للرياح على الشمالية وجنوب الأحساء والساحل من جدة إلى جازان.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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اليوم وليلة الغد.. الحصيني يتوقعها أجواء ماطرة وحبات البرد حاضرة
سبق

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد وليلة الاثنين -إن شاء الله- أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

وقال عبر "تويتر": هذه الأمطار متوقعة على: (الباحة، وعسير، وجازان، ونجران، وشرقها، وجنوب الشرقية نواحي #الربع_الخالي، تمتد إلى الإمارات وسلطنة عمان واليمن".

وأضاف أنه يتبعها نشاط للرياح على الشمالية وجنوب الأحساء والساحل من جدة إلى جازان.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
11:10 AM

اليوم وليلة الغد.. الحصيني يتوقعها أجواء ماطرة وحبات البرد حاضرة

قال: حالة الأمطار تؤثر في مناطق عدة إضافة لـ"نواحي #الربع_الخالي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,477

تَوَقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد وليلة الاثنين -إن شاء الله- أمطارًا متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات برد.

وقال عبر "تويتر": هذه الأمطار متوقعة على: (الباحة، وعسير، وجازان، ونجران، وشرقها، وجنوب الشرقية نواحي #الربع_الخالي، تمتد إلى الإمارات وسلطنة عمان واليمن".

وأضاف أنه يتبعها نشاط للرياح على الشمالية وجنوب الأحساء والساحل من جدة إلى جازان.

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