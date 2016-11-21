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"الصحة": تسجيل 36 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 48 خلال الـ24 ساعة الماضية

خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 3579 إصابة جديدة بكورونا و14وفاة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 914849 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 864443 حالة شفاء بعد تسجيل 2562 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11361 حالة.

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خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 3579 إصابة جديدة بكورونا و14وفاة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 914849 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 864443 حالة شفاء بعد تسجيل 2562 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11361 حالة.

21 نوفمبر 2021 - 16 ربيع الآخر 1443
05:13 PM

خلال 24 ساعة.. الأردن تسجل 3579 إصابة جديدة بكورونا و14وفاة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3579 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 914849 إصابة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 864443 حالة شفاء بعد تسجيل 2562 حالة إضافية، كما سجلت 14 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 11361 حالة.

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