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"التعاون الإسلامي" تندد باستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين

"العثيمين" أشاد بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باعتراضها وتدميرها

ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، بشدة باستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق طائرة بدون طيار "مفخخة " باتجاه المدنيين في المملكة.

وأشاد بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.

منظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التعاون الإسلامي" تندد باستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين
سبق

ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، بشدة باستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق طائرة بدون طيار "مفخخة " باتجاه المدنيين في المملكة.

وأشاد بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.

12 نوفمبر 2020 - 26 ربيع الأول 1442
11:04 AM

"التعاون الإسلامي" تندد باستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في استهداف المدنيين

"العثيمين" أشاد بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن باعتراضها وتدميرها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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ندّد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان اليوم، بشدة باستمرار مليشيا الحوثي الإرهابية في إطلاق طائرة بدون طيار "مفخخة " باتجاه المدنيين في المملكة.

وأشاد بقدرات قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت فجر اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لاستهداف المدنيين في المنطقة الجنوبية.

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