عبور أكثر من 132 ألف مركبة منفذ الرقعي الحدودي مع الكويت
خلال إجازة منتصف العام الدراسي
أعلن جمرك منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت الشقيقة، عبور 132564 مركبة المنفذ، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، ما بين مغادرة وقادمة.
وأسهم فريق العمل بالجمرك، في تحقيق انسيابية الحركة، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية بالمنفذ، وعمل على تهيئة كل السبل التي من شأنها أن تحقق مرونة الحركة سواء في الذهاب أو الإياب.
كما جهز المنفذ فريق عمل مساندًا لسرعة إنهاء الإجراءات وفق الضوابط الجمركية، وتهيئة الجمرك بالوسائل المساندة في التفتيش؛ كالوسائل الحية، وأجهزة الفحص بأنظمة الأشعة للحقائب والمركبات.
منفذ الرقعي
عبور أكثر من 132 ألف مركبة منفذ الرقعي الحدودي مع الكويت
عويد التومي
سبق
2020-01-23
أعلن جمرك منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت الشقيقة، عبور 132564 مركبة المنفذ، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، ما بين مغادرة وقادمة.
وأسهم فريق العمل بالجمرك، في تحقيق انسيابية الحركة، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية بالمنفذ، وعمل على تهيئة كل السبل التي من شأنها أن تحقق مرونة الحركة سواء في الذهاب أو الإياب.
كما جهز المنفذ فريق عمل مساندًا لسرعة إنهاء الإجراءات وفق الضوابط الجمركية، وتهيئة الجمرك بالوسائل المساندة في التفتيش؛ كالوسائل الحية، وأجهزة الفحص بأنظمة الأشعة للحقائب والمركبات.
23 يناير 2020 - 28 جمادى الأول 1441
07:35 PM
عبور أكثر من 132 ألف مركبة منفذ الرقعي الحدودي مع الكويت
خلال إجازة منتصف العام الدراسي
أعلن جمرك منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت الشقيقة، عبور 132564 مركبة المنفذ، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، ما بين مغادرة وقادمة.
وأسهم فريق العمل بالجمرك، في تحقيق انسيابية الحركة، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية بالمنفذ، وعمل على تهيئة كل السبل التي من شأنها أن تحقق مرونة الحركة سواء في الذهاب أو الإياب.
كما جهز المنفذ فريق عمل مساندًا لسرعة إنهاء الإجراءات وفق الضوابط الجمركية، وتهيئة الجمرك بالوسائل المساندة في التفتيش؛ كالوسائل الحية، وأجهزة الفحص بأنظمة الأشعة للحقائب والمركبات.