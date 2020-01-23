عبور أكثر من 132 ألف مركبة منفذ الرقعي الحدودي مع الكويت

خلال إجازة منتصف العام الدراسي

أعلن جمرك منفذ الرقعي الحدودي مع دولة الكويت الشقيقة، عبور 132564 مركبة المنفذ، خلال إجازة منتصف العام الدراسي الجاري، ما بين مغادرة وقادمة.

وأسهم فريق العمل بالجمرك، في تحقيق انسيابية الحركة، بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات الحكومية بالمنفذ، وعمل على تهيئة كل السبل التي من شأنها أن تحقق مرونة الحركة سواء في الذهاب أو الإياب.

كما جهز المنفذ فريق عمل مساندًا لسرعة إنهاء الإجراءات وفق الضوابط الجمركية، وتهيئة الجمرك بالوسائل المساندة في التفتيش؛ كالوسائل الحية، وأجهزة الفحص بأنظمة الأشعة للحقائب والمركبات.