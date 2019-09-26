النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الثقافة" تستحضر مسابقات ومعارض "رعاية الشباب"

غداً.. في معرض "شواهد على الفن"

تطلق وزارة الثقافة، غداً، معرضاً فنياً بعنوان "شواهد على الفن"، يتضمن أعمالاً ولوحات لفنانين سعوديين على مدى خمسة عقود من المشاركات في معارض ومسابقات الرئاسة العامة لرعاية الشباب، التي انتقلت كمجموعة إلى وزارة الثقافة في عام 2019 من خلال الهيئة الملكية لمدينة الرياض، التي حصرت ووثقت قرابة (1926) عملا فنيا هي نتاج تلك المسابقات من المقتنيات.

ويقام المعرض في المتحف الوطني بالرياض خلال المدة من 27 سبتمبر إلى 6 نوفمبر 2021م، ويشتمل على عرض رئيس تحضر فيه الأعمال الفنية التي تم اقتناؤها من قبل رعاية الشباب، وترصد الحركة التشكيلية السعودية، إلى جانب عروض جانبية فرعية تُركز على أبرز الأعمال الفنية لفنانين مختارين، كما يستضيف المعرض متحدثين مهتمين بالفنون في جلسات منبرية أسبوعية طوال مدة انعقاده.

وتمثل الأعمال المختارة في معرض "شواهد على الفن" الحراك التنظيمي للفنون البصرية حين كانت تحت منظومة الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ثم ما قامت به الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض منذ أن تسلّمتها في العام 2015 وما تم من عمليات للحصر والفرز والتوثيق لتلك الأعمال، ومن ثم حفظها وتسليمها لوزارة الثقافة كحاضن للفنون وتمهيدا لعرضها وأرشفتها كتاريخ بصري للفنون التشكيلة على مدى الخمسين سنة الماضية، حيث يستعرض المعرض عينة من تلك المجموعة تعكس تسلسل وتطور الفن السعودي، فيما تتناول العروض الفرعية للمعرض تجربة خمسة فنانين شاركوا في عدد من المسابقات والمعارض منذ بدايتها واستمروا في تنمية وتطوير مواهبهم، لعرض استمرارية تجربتهم الفنية.

وتهدف وزارة الثقافة من إقامة معرض "شواهد على الفن" إلى توثيق تاريخ الفنون التشكيلية في المملكة وعرضها على الجمهور في سياق متصل، يشرح رحلة التطور الفني السعودي على مستوى الشكل والموضوع والأفكار، ويحتفي بجهود الفنانين الروّاد والمؤسسيين، ويحفظ تاريخهم ويقدمه للأجيال الجديدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الثقافة" تستحضر مسابقات ومعارض "رعاية الشباب"
سبق

تطلق وزارة الثقافة، غداً، معرضاً فنياً بعنوان "شواهد على الفن"، يتضمن أعمالاً ولوحات لفنانين سعوديين على مدى خمسة عقود من المشاركات في معارض ومسابقات الرئاسة العامة لرعاية الشباب، التي انتقلت كمجموعة إلى وزارة الثقافة في عام 2019 من خلال الهيئة الملكية لمدينة الرياض، التي حصرت ووثقت قرابة (1926) عملا فنيا هي نتاج تلك المسابقات من المقتنيات.

ويقام المعرض في المتحف الوطني بالرياض خلال المدة من 27 سبتمبر إلى 6 نوفمبر 2021م، ويشتمل على عرض رئيس تحضر فيه الأعمال الفنية التي تم اقتناؤها من قبل رعاية الشباب، وترصد الحركة التشكيلية السعودية، إلى جانب عروض جانبية فرعية تُركز على أبرز الأعمال الفنية لفنانين مختارين، كما يستضيف المعرض متحدثين مهتمين بالفنون في جلسات منبرية أسبوعية طوال مدة انعقاده.

وتمثل الأعمال المختارة في معرض "شواهد على الفن" الحراك التنظيمي للفنون البصرية حين كانت تحت منظومة الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ثم ما قامت به الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض منذ أن تسلّمتها في العام 2015 وما تم من عمليات للحصر والفرز والتوثيق لتلك الأعمال، ومن ثم حفظها وتسليمها لوزارة الثقافة كحاضن للفنون وتمهيدا لعرضها وأرشفتها كتاريخ بصري للفنون التشكيلة على مدى الخمسين سنة الماضية، حيث يستعرض المعرض عينة من تلك المجموعة تعكس تسلسل وتطور الفن السعودي، فيما تتناول العروض الفرعية للمعرض تجربة خمسة فنانين شاركوا في عدد من المسابقات والمعارض منذ بدايتها واستمروا في تنمية وتطوير مواهبهم، لعرض استمرارية تجربتهم الفنية.

وتهدف وزارة الثقافة من إقامة معرض "شواهد على الفن" إلى توثيق تاريخ الفنون التشكيلية في المملكة وعرضها على الجمهور في سياق متصل، يشرح رحلة التطور الفني السعودي على مستوى الشكل والموضوع والأفكار، ويحتفي بجهود الفنانين الروّاد والمؤسسيين، ويحفظ تاريخهم ويقدمه للأجيال الجديدة.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
05:37 PM

"الثقافة" تستحضر مسابقات ومعارض "رعاية الشباب"

غداً.. في معرض "شواهد على الفن"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
64

تطلق وزارة الثقافة، غداً، معرضاً فنياً بعنوان "شواهد على الفن"، يتضمن أعمالاً ولوحات لفنانين سعوديين على مدى خمسة عقود من المشاركات في معارض ومسابقات الرئاسة العامة لرعاية الشباب، التي انتقلت كمجموعة إلى وزارة الثقافة في عام 2019 من خلال الهيئة الملكية لمدينة الرياض، التي حصرت ووثقت قرابة (1926) عملا فنيا هي نتاج تلك المسابقات من المقتنيات.

ويقام المعرض في المتحف الوطني بالرياض خلال المدة من 27 سبتمبر إلى 6 نوفمبر 2021م، ويشتمل على عرض رئيس تحضر فيه الأعمال الفنية التي تم اقتناؤها من قبل رعاية الشباب، وترصد الحركة التشكيلية السعودية، إلى جانب عروض جانبية فرعية تُركز على أبرز الأعمال الفنية لفنانين مختارين، كما يستضيف المعرض متحدثين مهتمين بالفنون في جلسات منبرية أسبوعية طوال مدة انعقاده.

وتمثل الأعمال المختارة في معرض "شواهد على الفن" الحراك التنظيمي للفنون البصرية حين كانت تحت منظومة الرئاسة العامة لرعاية الشباب، ثم ما قامت به الهيئة الملكية لتطوير مدينة الرياض منذ أن تسلّمتها في العام 2015 وما تم من عمليات للحصر والفرز والتوثيق لتلك الأعمال، ومن ثم حفظها وتسليمها لوزارة الثقافة كحاضن للفنون وتمهيدا لعرضها وأرشفتها كتاريخ بصري للفنون التشكيلة على مدى الخمسين سنة الماضية، حيث يستعرض المعرض عينة من تلك المجموعة تعكس تسلسل وتطور الفن السعودي، فيما تتناول العروض الفرعية للمعرض تجربة خمسة فنانين شاركوا في عدد من المسابقات والمعارض منذ بدايتها واستمروا في تنمية وتطوير مواهبهم، لعرض استمرارية تجربتهم الفنية.

وتهدف وزارة الثقافة من إقامة معرض "شواهد على الفن" إلى توثيق تاريخ الفنون التشكيلية في المملكة وعرضها على الجمهور في سياق متصل، يشرح رحلة التطور الفني السعودي على مستوى الشكل والموضوع والأفكار، ويحتفي بجهود الفنانين الروّاد والمؤسسيين، ويحفظ تاريخهم ويقدمه للأجيال الجديدة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,950
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,744
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,921
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,283

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري
اليوم الوطني وسفاراتنا

اليوم الوطني وسفاراتنا

عبدالسلام المشيطي
السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة