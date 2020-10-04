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شرطة أوهايو تبحث عن مسلح أطلق النار على موكب مؤيد لـ"ترامب"

الحادثة لم تسفر عن أي إصابات

لا تزال شرطة ولاية أوهايو الأمريكية، اليوم (الأحد) تبحث عن مسلح فتح النار على موكب سيارات مؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عبر نافذة سيارته.

وبينت شرطة هيلارد، إحدى ضواحي كولومبوس عاصمة ولاية أوهايو، أنها تحقق في عملية إطلاق النار التي لم يصب فيها أحد بأذى.

من جانبه، أوضح ضابط الإعلام في شرطة هيلارد أندريا ليتشفيلد، أن الضباط استجابوا لنداء إطلاق النار حوالي الساعة 10:40 صباحًا، لكنهم لم يؤكدوا ما إذا كان التجمع وإطلاق النار مرتبطين ببعضهما، وفقاً لـ"سبوتنيك".

من جهتها، أشارت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إلى أن مطلق النار كان أحد المشاركين في التجمع، لكن لم يقبض عليه بعد.

ولاية أوهايو الأمريكية طلق نار

الرئيسية/ أخبار العالم

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شرطة أوهايو تبحث عن مسلح أطلق النار على موكب مؤيد لـ"ترامب"
سبق

لا تزال شرطة ولاية أوهايو الأمريكية، اليوم (الأحد) تبحث عن مسلح فتح النار على موكب سيارات مؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عبر نافذة سيارته.

وبينت شرطة هيلارد، إحدى ضواحي كولومبوس عاصمة ولاية أوهايو، أنها تحقق في عملية إطلاق النار التي لم يصب فيها أحد بأذى.

من جانبه، أوضح ضابط الإعلام في شرطة هيلارد أندريا ليتشفيلد، أن الضباط استجابوا لنداء إطلاق النار حوالي الساعة 10:40 صباحًا، لكنهم لم يؤكدوا ما إذا كان التجمع وإطلاق النار مرتبطين ببعضهما، وفقاً لـ"سبوتنيك".

من جهتها، أشارت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إلى أن مطلق النار كان أحد المشاركين في التجمع، لكن لم يقبض عليه بعد.

04 أكتوبر 2020 - 17 صفر 1442
03:40 PM

شرطة أوهايو تبحث عن مسلح أطلق النار على موكب مؤيد لـ"ترامب"

الحادثة لم تسفر عن أي إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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لا تزال شرطة ولاية أوهايو الأمريكية، اليوم (الأحد) تبحث عن مسلح فتح النار على موكب سيارات مؤيد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس عبر نافذة سيارته.

وبينت شرطة هيلارد، إحدى ضواحي كولومبوس عاصمة ولاية أوهايو، أنها تحقق في عملية إطلاق النار التي لم يصب فيها أحد بأذى.

من جانبه، أوضح ضابط الإعلام في شرطة هيلارد أندريا ليتشفيلد، أن الضباط استجابوا لنداء إطلاق النار حوالي الساعة 10:40 صباحًا، لكنهم لم يؤكدوا ما إذا كان التجمع وإطلاق النار مرتبطين ببعضهما، وفقاً لـ"سبوتنيك".

من جهتها، أشارت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، إلى أن مطلق النار كان أحد المشاركين في التجمع، لكن لم يقبض عليه بعد.

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