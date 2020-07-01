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"جوجل" تتخذ قرارًا صادمًا بشأن واتساب وماسنجر وإنستغرام

مع عدد آخر من تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل "سناب شات"

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية قرارًا وصفته تقارير بـ"الصادم" بشأن عدد من تطبيقات فيسبوك الشهيرة مثل "واتساب" و"ماسنجر" و"إنستغرام".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن تطبيق "جوجل للصور"، قرر أن يوقف النسخ الاحتياطي التلقائي للوسائط من تطبيقات "واتساب" و"ماسنجر" و"إنستغرام"، وعدد آخر من تطبيقات الوسائط الاجتماعية، مثل "سناب شات" أو "تويتر".

وبالفعل غيّر تطبيق "جوجل للصور" من إعداداته الافتراضية؛ بحيث لا يمكن النسخ الاحتياطي لأي وسائط من تلك التطبيقات.

ولتغيير تلك الإعدادات ينبغي على المستخدم أن يقوم بتغييرها يدويًّا، واختيار التطبيق الذي يرغب في حفظ نسخة احتياطية من الوسائط عليه.

في وقت سابق، كان تطبيق "جوجل فوتوز" يحتفظ بنسخة احتياطية من جميع الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة على هاتفك الذكي بشكل افتراضي. تَضَمّنت الصور التي تم التقاطها من خلال كاميرا الجهاز، بالإضافة إلى تلك التي تم حفظها من الإنترنت والعديد من تطبيقات المراسلة والوسائط الاجتماعية. كان على المستخدم إيقاف هذه الميزة يدويًّا لإيقاف تحميل هذه الملفات تلقائيًّا.

وتسببت تلك التقنية في أزمات لعدد من المستخدمين؛ لأنها تتسبب في حفظ صور قد تكون غير محببة لدى المستخدم، واستهلاك سعة تخزين هواتفهم على وسائط غير مرغوب فيها.

شركة جوجل الأمريكية تطبيقات فيسبوك

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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"جوجل" تتخذ قرارًا صادمًا بشأن واتساب وماسنجر وإنستغرام
سبق

أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية قرارًا وصفته تقارير بـ"الصادم" بشأن عدد من تطبيقات فيسبوك الشهيرة مثل "واتساب" و"ماسنجر" و"إنستغرام".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن تطبيق "جوجل للصور"، قرر أن يوقف النسخ الاحتياطي التلقائي للوسائط من تطبيقات "واتساب" و"ماسنجر" و"إنستغرام"، وعدد آخر من تطبيقات الوسائط الاجتماعية، مثل "سناب شات" أو "تويتر".

وبالفعل غيّر تطبيق "جوجل للصور" من إعداداته الافتراضية؛ بحيث لا يمكن النسخ الاحتياطي لأي وسائط من تلك التطبيقات.

ولتغيير تلك الإعدادات ينبغي على المستخدم أن يقوم بتغييرها يدويًّا، واختيار التطبيق الذي يرغب في حفظ نسخة احتياطية من الوسائط عليه.

في وقت سابق، كان تطبيق "جوجل فوتوز" يحتفظ بنسخة احتياطية من جميع الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة على هاتفك الذكي بشكل افتراضي. تَضَمّنت الصور التي تم التقاطها من خلال كاميرا الجهاز، بالإضافة إلى تلك التي تم حفظها من الإنترنت والعديد من تطبيقات المراسلة والوسائط الاجتماعية. كان على المستخدم إيقاف هذه الميزة يدويًّا لإيقاف تحميل هذه الملفات تلقائيًّا.

وتسببت تلك التقنية في أزمات لعدد من المستخدمين؛ لأنها تتسبب في حفظ صور قد تكون غير محببة لدى المستخدم، واستهلاك سعة تخزين هواتفهم على وسائط غير مرغوب فيها.

01 يوليو 2020 - 10 ذو القعدة 1441
12:53 PM

"جوجل" تتخذ قرارًا صادمًا بشأن واتساب وماسنجر وإنستغرام

مع عدد آخر من تطبيقات الوسائط الاجتماعية مثل "سناب شات"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شركة "جوجل" الأمريكية قرارًا وصفته تقارير بـ"الصادم" بشأن عدد من تطبيقات فيسبوك الشهيرة مثل "واتساب" و"ماسنجر" و"إنستغرام".

وأشار موقع "تايمز نيوز ناو" إلى أن تطبيق "جوجل للصور"، قرر أن يوقف النسخ الاحتياطي التلقائي للوسائط من تطبيقات "واتساب" و"ماسنجر" و"إنستغرام"، وعدد آخر من تطبيقات الوسائط الاجتماعية، مثل "سناب شات" أو "تويتر".

وبالفعل غيّر تطبيق "جوجل للصور" من إعداداته الافتراضية؛ بحيث لا يمكن النسخ الاحتياطي لأي وسائط من تلك التطبيقات.

ولتغيير تلك الإعدادات ينبغي على المستخدم أن يقوم بتغييرها يدويًّا، واختيار التطبيق الذي يرغب في حفظ نسخة احتياطية من الوسائط عليه.

في وقت سابق، كان تطبيق "جوجل فوتوز" يحتفظ بنسخة احتياطية من جميع الصور ومقاطع الفيديو المحفوظة على هاتفك الذكي بشكل افتراضي. تَضَمّنت الصور التي تم التقاطها من خلال كاميرا الجهاز، بالإضافة إلى تلك التي تم حفظها من الإنترنت والعديد من تطبيقات المراسلة والوسائط الاجتماعية. كان على المستخدم إيقاف هذه الميزة يدويًّا لإيقاف تحميل هذه الملفات تلقائيًّا.

وتسببت تلك التقنية في أزمات لعدد من المستخدمين؛ لأنها تتسبب في حفظ صور قد تكون غير محببة لدى المستخدم، واستهلاك سعة تخزين هواتفهم على وسائط غير مرغوب فيها.

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