النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 59 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 41 خلال الـ24 ساعة الماضية

"المزيد" يؤكد تأثير جائحة كورونا على تزايد الهجمات السيبرانية عالميًا

خلال مشاركته بالأسبوع السيبراني الدولي السادس

أكد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد تأثير جائحة كورونا على تزايد الهجمات السيبرانية عالميًا، ونوَّه بالجهود التي بذلتها المملكة لحماية فضائها السيبراني

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في الجلسة الوزارية التي عُقِدَت افتراضيًا ضمن فعاليات الأسبوع السيبراني الدولي السادس- سنغافورة، الذي تنظمه وكالة الأمن السيبراني السنغافورية، واختُتِمت أعماله الجمعة 8 أكتوبر 2021م.

وأضافَ المهندس المزيد أنَّ التعاون في مجال الأمن السيبراني يتطلب تعاونا مشتركا بين الدول، وتكاتف الجهود على المستوى العالمي؛ للحدِّ من الهجمات السيبرانية، والوصول إلى فضاء سيبراني عالمي آمن وموثوق.
وأشار المزيد إلى أن المملكة أطلقت مبادرة المنتدى الدولي للأمن السيبراني؛ لتكون منصة عالمية تجمع القيادات وصنَّاع القرار والرؤساء من حول العالم؛ لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني موجهها الدعوة لحضور النسخة الثانية من المنتدى، التي ستُعقَد في الأول والثاني من فبراير 2022م.

إلى هذا، شارك في الجلسة الوزارية عدد من قادة الأمن السيبراني على المستوى الدولي، كريس إنجليز مدير الأمن الوطني السيبراني في البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، جيمس كليفيرلي وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ساساكي يوجي نائب الوزير لتنسيق السياسات في وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، راؤول ريك مدير إدارة الأمن السيبراني الوطني في وزارة الشؤون الاقتصادية والاتصالات في إستونيا، جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات في سنغافورة.

وناقشت الجلسة كيفية استفادة قادة الأمن السيبراني من تطوُّر مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى كيفية استغلال الفرص، والتغلب على المخاطر الناتجة عن التغيرات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم كما ركَّزت على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعَين العام والخاص من أجل تحقيق فضاء سيبراني أكثر أمانًا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"المزيد" يؤكد تأثير جائحة كورونا على تزايد الهجمات السيبرانية عالميًا
سبق

أكد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد تأثير جائحة كورونا على تزايد الهجمات السيبرانية عالميًا، ونوَّه بالجهود التي بذلتها المملكة لحماية فضائها السيبراني

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في الجلسة الوزارية التي عُقِدَت افتراضيًا ضمن فعاليات الأسبوع السيبراني الدولي السادس- سنغافورة، الذي تنظمه وكالة الأمن السيبراني السنغافورية، واختُتِمت أعماله الجمعة 8 أكتوبر 2021م.

وأضافَ المهندس المزيد أنَّ التعاون في مجال الأمن السيبراني يتطلب تعاونا مشتركا بين الدول، وتكاتف الجهود على المستوى العالمي؛ للحدِّ من الهجمات السيبرانية، والوصول إلى فضاء سيبراني عالمي آمن وموثوق.
وأشار المزيد إلى أن المملكة أطلقت مبادرة المنتدى الدولي للأمن السيبراني؛ لتكون منصة عالمية تجمع القيادات وصنَّاع القرار والرؤساء من حول العالم؛ لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني موجهها الدعوة لحضور النسخة الثانية من المنتدى، التي ستُعقَد في الأول والثاني من فبراير 2022م.

إلى هذا، شارك في الجلسة الوزارية عدد من قادة الأمن السيبراني على المستوى الدولي، كريس إنجليز مدير الأمن الوطني السيبراني في البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، جيمس كليفيرلي وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ساساكي يوجي نائب الوزير لتنسيق السياسات في وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، راؤول ريك مدير إدارة الأمن السيبراني الوطني في وزارة الشؤون الاقتصادية والاتصالات في إستونيا، جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات في سنغافورة.

وناقشت الجلسة كيفية استفادة قادة الأمن السيبراني من تطوُّر مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى كيفية استغلال الفرص، والتغلب على المخاطر الناتجة عن التغيرات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم كما ركَّزت على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعَين العام والخاص من أجل تحقيق فضاء سيبراني أكثر أمانًا.

10 أكتوبر 2021 - 4 ربيع الأول 1443
05:21 PM

"المزيد" يؤكد تأثير جائحة كورونا على تزايد الهجمات السيبرانية عالميًا

خلال مشاركته بالأسبوع السيبراني الدولي السادس

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
91

أكد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني المهندس ماجد بن محمد المزيد تأثير جائحة كورونا على تزايد الهجمات السيبرانية عالميًا، ونوَّه بالجهود التي بذلتها المملكة لحماية فضائها السيبراني

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في الجلسة الوزارية التي عُقِدَت افتراضيًا ضمن فعاليات الأسبوع السيبراني الدولي السادس- سنغافورة، الذي تنظمه وكالة الأمن السيبراني السنغافورية، واختُتِمت أعماله الجمعة 8 أكتوبر 2021م.

وأضافَ المهندس المزيد أنَّ التعاون في مجال الأمن السيبراني يتطلب تعاونا مشتركا بين الدول، وتكاتف الجهود على المستوى العالمي؛ للحدِّ من الهجمات السيبرانية، والوصول إلى فضاء سيبراني عالمي آمن وموثوق.
وأشار المزيد إلى أن المملكة أطلقت مبادرة المنتدى الدولي للأمن السيبراني؛ لتكون منصة عالمية تجمع القيادات وصنَّاع القرار والرؤساء من حول العالم؛ لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بموضوعات الأمن السيبراني موجهها الدعوة لحضور النسخة الثانية من المنتدى، التي ستُعقَد في الأول والثاني من فبراير 2022م.

إلى هذا، شارك في الجلسة الوزارية عدد من قادة الأمن السيبراني على المستوى الدولي، كريس إنجليز مدير الأمن الوطني السيبراني في البيت الأبيض في الولايات المتحدة الأمريكية، جيمس كليفيرلي وزير الدولة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة، ساساكي يوجي نائب الوزير لتنسيق السياسات في وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، راؤول ريك مدير إدارة الأمن السيبراني الوطني في وزارة الشؤون الاقتصادية والاتصالات في إستونيا، جوزفين تيو وزيرة الاتصالات والمعلومات في سنغافورة.

وناقشت الجلسة كيفية استفادة قادة الأمن السيبراني من تطوُّر مجال الأمن السيبراني، بالإضافة إلى كيفية استغلال الفرص، والتغلب على المخاطر الناتجة عن التغيرات التقنية المتسارعة التي يشهدها العالم كما ركَّزت على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعَين العام والخاص من أجل تحقيق فضاء سيبراني أكثر أمانًا.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,385
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,863
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,013
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,567

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

لا نحتاج لحقوق إنسانيتكم!!

بندر مغرم الشهري
إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

إدمان "التواصل" يهدِّد الأسرة بالتفكك

علي آل شرمة
"سـاهر" في شـرورة..!!

"سـاهر" في شـرورة..!!

محمد الصيعري
تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

تعقيدات الكود.. "تدبل الكبود"!

بندر الشهري
نقلك.. على مزاج المسؤول!!

نقلك.. على مزاج المسؤول!!

ماجد الحربي
التظاهرة الأجمل

التظاهرة الأجمل

مها الجبر
حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

حتى لا يصبح حُسن النية "سذاجة"

بندر مغرم الشهري
احتيال أطباء..!

احتيال أطباء..!

عبدالرحمن المرشد
التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة