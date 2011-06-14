النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ناقلة كويتية تصطدم بسفينة سنغافورية ببنجلاديش.. وتأكيدات: ترسو بأمان

في حادث لم يسفر عن سقوط مصابين أو تسرب وفق ما أعلنته الشركة المالكة

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الجمعة، أن ناقلة نفط كويتية تعرضت لحادث "تصادم بسيط" مع سفينة حاويات سنغافورية في ميناء تشيتاجونج في بنغلادش؛ وذلك وفق "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت الوكالة، نقلًا عن شركة ناقلات النفط الكويتية المالكة للناقلة "برقان"، أن الحادث لم يسفر عن سقوط مصابين أو تسرب للنفط.

وأضافت أن "برقان" ترسو بأمان على رصيف الميناء؛ مشيرة إلى أن الباخرة الأخرى تحمل اسم "إكسبريس ماهاناندا"، وترفع علم سنغافورة.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
ناقلة كويتية تصطدم بسفينة سنغافورية ببنجلاديش.. وتأكيدات: ترسو بأمان
سبق

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الجمعة، أن ناقلة نفط كويتية تعرضت لحادث "تصادم بسيط" مع سفينة حاويات سنغافورية في ميناء تشيتاجونج في بنغلادش؛ وذلك وفق "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت الوكالة، نقلًا عن شركة ناقلات النفط الكويتية المالكة للناقلة "برقان"، أن الحادث لم يسفر عن سقوط مصابين أو تسرب للنفط.

وأضافت أن "برقان" ترسو بأمان على رصيف الميناء؛ مشيرة إلى أن الباخرة الأخرى تحمل اسم "إكسبريس ماهاناندا"، وترفع علم سنغافورة.

14 يونيو 2019 - 11 شوّال 1440
07:48 PM

ناقلة كويتية تصطدم بسفينة سنغافورية ببنجلاديش.. وتأكيدات: ترسو بأمان

في حادث لم يسفر عن سقوط مصابين أو تسرب وفق ما أعلنته الشركة المالكة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,627

ذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، اليوم الجمعة، أن ناقلة نفط كويتية تعرضت لحادث "تصادم بسيط" مع سفينة حاويات سنغافورية في ميناء تشيتاجونج في بنغلادش؛ وذلك وفق "سكاي نيوز عربية".

وأوضحت الوكالة، نقلًا عن شركة ناقلات النفط الكويتية المالكة للناقلة "برقان"، أن الحادث لم يسفر عن سقوط مصابين أو تسرب للنفط.

وأضافت أن "برقان" ترسو بأمان على رصيف الميناء؛ مشيرة إلى أن الباخرة الأخرى تحمل اسم "إكسبريس ماهاناندا"، وترفع علم سنغافورة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,718
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,543
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,464
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
33,363

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة