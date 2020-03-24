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"كورونا" و24 ساعة في النمسا .. 5 وفيات و562 إصابة جديدة

السلطات الصحية: حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 4486 حالة

أعلنت السلطات الصحية في النمسا، ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى 26 شخصاً، فيما زاد إجمالي الحالات إلى 4486 شخصاً.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان، أن الفحوص الطبية أكّدت 562 إصابة جديدة بالفيروس؛ لترتفع الحصيلة إلى 4486 حالة.

وأشارت إلى ارتفاع الوفيات إلى 26 شخصاً بعد تسجيل خمس وفيات جديدة.

النمسا فيروس كورونا الجديد

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"كورونا" و24 ساعة في النمسا .. 5 وفيات و562 إصابة جديدة
سبق

أعلنت السلطات الصحية في النمسا، ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى 26 شخصاً، فيما زاد إجمالي الحالات إلى 4486 شخصاً.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان، أن الفحوص الطبية أكّدت 562 إصابة جديدة بالفيروس؛ لترتفع الحصيلة إلى 4486 حالة.

وأشارت إلى ارتفاع الوفيات إلى 26 شخصاً بعد تسجيل خمس وفيات جديدة.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
11:57 AM

"كورونا" و24 ساعة في النمسا .. 5 وفيات و562 إصابة جديدة

السلطات الصحية: حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 4486 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية في النمسا، ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد، إلى 26 شخصاً، فيما زاد إجمالي الحالات إلى 4486 شخصاً.

وذكرت وزارة الصحة النمساوية، في بيان، أن الفحوص الطبية أكّدت 562 إصابة جديدة بالفيروس؛ لترتفع الحصيلة إلى 4486 حالة.

وأشارت إلى ارتفاع الوفيات إلى 26 شخصاً بعد تسجيل خمس وفيات جديدة.

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