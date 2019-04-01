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ذهبوا لإخماد النيران فالتهمتهم.. مقتل 26 صينيًا في حريق غابة

السلطات فقدت الاتصال بـ30 آخرين

قتل 26 رجل إطفاء على الأقل في جنوب غرب الصين، بعد إرسالهم لإخماد حريق غابة اجتاح منطقة جبلية مرتفعة في مقاطعة سيشوان، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم (الاثنين).

وأفادت وزارة إدارة الطوارئ في بيان أوردته "فرانس برس" بأن السلطات فقدت الاتصال بثلاثين رجل إطفاء بعد ظهر الأحد، بعد أن تسبب تغير مفاجئ في وجهة الرياح باشتعال كرة نارية ضخمة.

وأضافت أن فرق الإنقاذ عثرت على 26 جثة، ولا تزال تبحث عن عناصر الفريق المفقودين.

وذكرت السلطات أن الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ أعطيا تعليمات تلبية لحالة طوارئ.

وكان مئات رجال الإطفاء توجهوا إلى المكان لإخماد الحريق الذي اندلع مساء السبت، على ارتفاع حوالي أربعة آلاف متر في إقليم مولي.

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ذهبوا لإخماد النيران فالتهمتهم.. مقتل 26 صينيًا في حريق غابة
سبق

قتل 26 رجل إطفاء على الأقل في جنوب غرب الصين، بعد إرسالهم لإخماد حريق غابة اجتاح منطقة جبلية مرتفعة في مقاطعة سيشوان، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم (الاثنين).

وأفادت وزارة إدارة الطوارئ في بيان أوردته "فرانس برس" بأن السلطات فقدت الاتصال بثلاثين رجل إطفاء بعد ظهر الأحد، بعد أن تسبب تغير مفاجئ في وجهة الرياح باشتعال كرة نارية ضخمة.

وأضافت أن فرق الإنقاذ عثرت على 26 جثة، ولا تزال تبحث عن عناصر الفريق المفقودين.

وذكرت السلطات أن الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ أعطيا تعليمات تلبية لحالة طوارئ.

وكان مئات رجال الإطفاء توجهوا إلى المكان لإخماد الحريق الذي اندلع مساء السبت، على ارتفاع حوالي أربعة آلاف متر في إقليم مولي.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
03:40 PM

ذهبوا لإخماد النيران فالتهمتهم.. مقتل 26 صينيًا في حريق غابة

السلطات فقدت الاتصال بـ30 آخرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قتل 26 رجل إطفاء على الأقل في جنوب غرب الصين، بعد إرسالهم لإخماد حريق غابة اجتاح منطقة جبلية مرتفعة في مقاطعة سيشوان، بحسب ما أعلنت السلطات اليوم (الاثنين).

وأفادت وزارة إدارة الطوارئ في بيان أوردته "فرانس برس" بأن السلطات فقدت الاتصال بثلاثين رجل إطفاء بعد ظهر الأحد، بعد أن تسبب تغير مفاجئ في وجهة الرياح باشتعال كرة نارية ضخمة.

وأضافت أن فرق الإنقاذ عثرت على 26 جثة، ولا تزال تبحث عن عناصر الفريق المفقودين.

وذكرت السلطات أن الرئيس الصيني شي جينبينغ ورئيس الوزراء لي كه تشيانغ أعطيا تعليمات تلبية لحالة طوارئ.

وكان مئات رجال الإطفاء توجهوا إلى المكان لإخماد الحريق الذي اندلع مساء السبت، على ارتفاع حوالي أربعة آلاف متر في إقليم مولي.

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