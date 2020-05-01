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"الغامدي" يحصل على ماجستير "السموم" و"الجنائية" بامتياز

حصل الأخصائي أحمد علي الغامدي، أحد منسوبي مستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة على درجة الماجستير في علم السموم والأدلة الجنائية بتقدير "ممتاز" من جامعة جدة.

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"الغامدي" يحصل على ماجستير "السموم" و"الجنائية" بامتياز
سبق

حصل الأخصائي أحمد علي الغامدي، أحد منسوبي مستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة على درجة الماجستير في علم السموم والأدلة الجنائية بتقدير "ممتاز" من جامعة جدة.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
11:05 PM

"الغامدي" يحصل على ماجستير "السموم" و"الجنائية" بامتياز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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حصل الأخصائي أحمد علي الغامدي، أحد منسوبي مستشفى الملك فهد بمنطقة الباحة على درجة الماجستير في علم السموم والأدلة الجنائية بتقدير "ممتاز" من جامعة جدة.

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