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مكة.. ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول

عددهم 298 شخصاً من جنسيات مختلفة

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول.

وقال "الغامدي": تم القبض على عناصر الشبكة وعددهم 298 شخصاً، من جنسيات مختلفة، يمارسون التسول خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: اتخذت بحق الموقوفين الإجراءات النظامية كافة.

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مكة.. ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول
سبق

صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول.

وقال "الغامدي": تم القبض على عناصر الشبكة وعددهم 298 شخصاً، من جنسيات مختلفة، يمارسون التسول خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: اتخذت بحق الموقوفين الإجراءات النظامية كافة.

13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
05:31 PM

مكة.. ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول

عددهم 298 شخصاً من جنسيات مختلفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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صرّح المُتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد محمد الغامدي، بأنه تم ضبط شبكة تمارس الاتجار بالبشر لجمع المال بالتسول.

وقال "الغامدي": تم القبض على عناصر الشبكة وعددهم 298 شخصاً، من جنسيات مختلفة، يمارسون التسول خلال شهر رمضان المبارك.

وأضاف: اتخذت بحق الموقوفين الإجراءات النظامية كافة.

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