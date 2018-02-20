شاهد.. 160 طالباً ومعلماً بالرياض يتنافسون بمسابقة الحديث والسيرة النبوية

"الوهيبي": تساهم في بناء المواطن المتزن المعتدل الصالح لمجتمعه

افتتح، اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، المرحلة الثالثة لمسابقة الحديث الشريف والأذكار ومسابقة السيرة النبوية، التي تنظّمها إدارة التوعية الإسلامية على مستوى تعليم الرياض، بمدارس الأمجاد الأهلية، ويتنافس فيها نحو 140 طالباً وحوالى 20 معلماً.

حضر الافتتاح مدير مكتب التعليم بالروضة عماد الهذيل، ومدير إدارة التوعية الإسلامية أحمد الخميس، ورئيس شركة المدارس المتقدمة الدكتور عبدالرحمن الحقباني، والمدير العام لمدارس الأمجاد الأهلية عبدالله الحقباني.

وأوضح "الوهيبي" -خلال الافتتاح- أنه يحق لنا أن نفخر بالتنافس على حفظ سنة نبينا صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة؛ مشيراً إلى أن هذه المحافل تساهم في بناء المواطن المتزن المعتدل الصالح لمجتمعه القادر على العيش في هذا العالم الواسع.

ولفت إلى أن المسابقات من هذا النوع ليس الهدف منها الفوز والخسارة؛ بقدر ما يكون فيها من تحفيز للناشئة على حفظ السنة ومعرفة ما فيها من كنوز.

وأضاف "الوهيبي" أن المسابقة تهدف إلى تقوية ارتباط الطلاب في التعليم العام بعلوم السنة النبوية ومبادئها وأخلاقها وأحكامها، والحث على الاهتمام بتعليمها والتعرف على المناقب الشريفة في سيرة رسولنا عليه الصلاة والسلام، وتوفير البيئة المناسبة لزيادة أعداد الطلاب المتمكنين والمستفيدين في مجالات المسابقة المعرفية والبحثية.

من جهته، أوضح مدير إدارة التوعية الإسلامية أحمد الخميس، أن هذه هي المرحلة الثالثة والتي سبقها مرحلتان، نُفّذت المرحلة الأولى منها على مستوى المدارس، ومن ثم انتقل المتأهلون إلى مستوى مكاتب التعليم التابعة للإدارة، وبعدها المرحلة الثالثة الآن.

وقال "الخميس": إنه وصل إلى هذه المرحلة نحو 140 طالباً، وحوالى 20 معلماً؛ لافتاً إلى أن المسابقة ذات مسارين؛ أولهما "الحديث" لأربع مستويات للطلاب، ومستويان للمعلمين، وثانيهما السيرة النبوية وهي خاصة للطلاب في مستويين، وأشرف على هذه المرحلة 11 عضواً تحكيمياً؛ مضيفاً أن المسابقة تحريرية عدا مستوى الصفوف الأولية فهي شفهية.