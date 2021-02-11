النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فرنسا تحذر إيران من اتخاذ أي إجراءات تزيد الموقف النووي تدهورًا

غداة إعلان "الطاقة الذرية" بدء طهران في إنتاج اليورانيوم المعدني

حذرت فرنسا إيران، اليوم (الخميس)، من اتخاذ أي إجراءات قد تزيد الموقف النووي تدهورًا وتضر بفرصة الدبلوماسية.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أوردته "فرانس 24"، على ضرورة تجنب اتخاذ أي تدبير يؤدي إلى مفاقمة الوضع.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أن إيران شرعت في إنتاج اليورانيوم المعدني في انتهاك للاتفاق النووي.

ولفتت الوكالة إلى أن معدن اليورانيوم يعتبر مادة أساسية في صناعة الأسلحة النووية.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
فرنسا تحذر إيران من اتخاذ أي إجراءات تزيد الموقف النووي تدهورًا
سبق

حذرت فرنسا إيران، اليوم (الخميس)، من اتخاذ أي إجراءات قد تزيد الموقف النووي تدهورًا وتضر بفرصة الدبلوماسية.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أوردته "فرانس 24"، على ضرورة تجنب اتخاذ أي تدبير يؤدي إلى مفاقمة الوضع.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أن إيران شرعت في إنتاج اليورانيوم المعدني في انتهاك للاتفاق النووي.

ولفتت الوكالة إلى أن معدن اليورانيوم يعتبر مادة أساسية في صناعة الأسلحة النووية.

11 فبراير 2021 - 29 جمادى الآخر 1442
06:24 PM

فرنسا تحذر إيران من اتخاذ أي إجراءات تزيد الموقف النووي تدهورًا

غداة إعلان "الطاقة الذرية" بدء طهران في إنتاج اليورانيوم المعدني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
172

حذرت فرنسا إيران، اليوم (الخميس)، من اتخاذ أي إجراءات قد تزيد الموقف النووي تدهورًا وتضر بفرصة الدبلوماسية.

وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان أوردته "فرانس 24"، على ضرورة تجنب اتخاذ أي تدبير يؤدي إلى مفاقمة الوضع.

وأعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، أن إيران شرعت في إنتاج اليورانيوم المعدني في انتهاك للاتفاق النووي.

ولفتت الوكالة إلى أن معدن اليورانيوم يعتبر مادة أساسية في صناعة الأسلحة النووية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,025
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,459
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,689
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,411

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة